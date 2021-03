Previa del encuentro: el Yeclano Deportivo viaja al estadio del Sevilla At. para concluir el campeonato

El próximo domingo a las 12:00 se jugará el encuentro de la última jornada de la Primera Fase de Segunda B, en el que participarán Sevilla y al Yeclano en el Estadio Jesús Navas.

El Sevilla At. llega con ganas a la decimoctava jornada después de lograr la victoria a domicilio en el Francisco Artés Carrasco por 0-4 frente al Lorca Deportiva, con goles de Vacas, Bernal, Luismi y Simo Bouzaidi. Desde el comienzo de la temporada, los locales han vencido en siete de los 17 partidos disputados hasta la fecha con una cifra de 26 goles a favor y 19 en contra.

En el lado de los visitantes, el Yeclano Deportivo fue derrotado por 0-2 en el último encuentro que disputó frente al Recreativo Granada, por lo que espera terminar con su mala racha y redirigir su trayectoria en la competición. Antes de este partido, el Yeclano Deportivo había ganado en dos de los 17 encuentros jugados en la Primera Fase de Segunda B esta temporada, con una cifra de 13 tantos a favor y 26 en contra.

Como local, el Sevilla At. ha ganado tres veces, ha sido derrotado en dos ocasiones y ha empatado tres veces en ocho partidos jugados hasta ahora, unos valores que pueden resultar esperanzadores para el Yeclano Deportivo, pues manifiestan cierta debilidad de los locales en los encuentros que tienen lugar en el Estadio Jesús Navas. En las salidas, el Yeclano Deportivo ha vencido una vez y ha empatado tres veces en sus ocho partidos disputados, que son unas cifras que no arrojan un balance excesivamente optimista para el encuentro que le medirá con el Sevilla At.

Los dos rivales ya se han enfrentado antes en casa del Sevilla At., de hecho, los números muestran una derrota y un empate a favor del equipo local. A su vez, el conjunto local acumula una racha de tres encuentros seguidos sin perder en casa frente al Yeclano. La última vez que jugaron el Sevilla y el Yeclano en esta competición fue en enero de 2021 y el partido acabó con un 3-1 para los visitantes.

En referencia a la situación de ambos equipos en la tabla clasificatoria de la Primera Fase de Segunda B, podemos ver que, antes de la disputa del encuentro, el Sevilla At. está por delante del Yeclano Deportivo con una diferencia de 16 puntos. Los locales llegan al encuentro en tercera posición y con 27 puntos en el casillero. Por su parte, el Yeclano Deportivo cuenta con 11 puntos y ocupa el noveno puesto en el torneo.