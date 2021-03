Previa del partido de la jornada 18: At. Levante contra Orihuela CF

El At. Levante recibe este domingo a las 12:00 la visita del Orihuela en el Ciudad Deportiva de Buñol durante su decimoctavo duelo en la Primera Fase de Segunda B.

El At. Levante encara con ánimos reforzados el encuentro de la decimoctava jornada para encauzar una racha ganadora después de vencer en los dos últimos encuentros de la competición contra el Hércules fuera de su campo (0-1) y contra el Valencia Mestalla en su estadio (1-0). Desde el comienzo de la competición, los locales han ganado cinco de los 17 encuentros jugados hasta la fecha, con 12 goles a favor y 19 en contra.

Respecto al equipo visitante, el Orihuela CF no pudo hacer frente al Villarreal B en su último encuentro (2-4), de modo que un triunfo frente At. Levante le ayudaría a mejorar su trayectoria en la competición. Antes de este partido, el Orihuela CF había ganado en tres de los 17 encuentros jugados en la Primera Fase de Segunda B esta temporada, con un balance de 12 tantos a favor y 23 en contra.

Fijando la atención en el rendimiento como equipo local, el At. Levante ha ganado tres veces, ha sido derrotado en tres ocasiones y ha empatado dos veces en ocho partidos jugados hasta ahora, lo que significa que no está aprovechando los partidos en casa para sumar una buena renta de puntos a su bolsillo. En el papel de visitante, el Orihuela CF tiene un balance de una victoria, cuatro derrotas y tres empates en ocho partidos jugados, por lo que tendrá que darlo todo en el estadio del At. Levante para conseguir sumar más puntos fuera de casa.

Con anterioridad, han existido otros enfrentamientos en el feudo del At. Levante y los resultados son de una victoria, una derrota y dos empates a favor del equipo local. Asimismo, el conjunto local lleva una racha de dos partidos seguidos sin perder en casa frente al Orihuela. El último enfrentamiento en esta competición entre ambos equipos se jugó en febrero de 2021 y terminó con un resultado de 1-2 para los locales.

Con respecto a su posición en la tabla clasificatoria de la Primera Fase de Segunda B, podemos ver que entre el At. Levante y el Orihuela CF existe una diferencia de cuatro puntos. El equipo de Alessio Lisci se sitúa en el séptimo lugar con 19 puntos en su casillero. Por su parte, el Orihuela CF tiene 15 puntos y ocupa la novena posición en la clasificación.