El At. Levante se hace con los tres puntos tras golear al Orihuela CF en casa (3-0)

El At. Levante consolidó una gran victoria después de golear 3-0 al Orihuela durante el encuentro celebrado en el Ciudad Deportiva de Buñol este domingo. El At. Levante llegó al encuentro con los ánimos reforzados tras vencer en los dos últimos encuentros de la competición. El más reciente fue contra el Orihuela CF en su feudo (3-0) y el otro frente al Hércules a domicilio (0-1) y por el momento llevaba una racha de tres victorias consecutivas. Por su parte, el Orihuela CF cayó derrotado por 3-0 en el último partido que disputó ante el At. Levante y llevaba una racha de tres derrotas consecutivas. Tras el resultado obtenido, el conjunto levantino es sexto, mientras que el Orihuela es noveno tras la finalización del partido.

La primera parte del enfrentamiento comenzó de modo inmejorable para el conjunto local, que dio el pistoletazo de salida en el Ciudad Deportiva de Buñol con un tanto de Álex Cantero a los 11 minutos. Tras esto, una nueva ocasión permitió incrementar el marcador del At. Levante, que se distanció gracias a un gol de Raúl Alcaina a los 24 minutos. Tras esto, el primer periodo finalizó con un resultado de 2-0.

En el segundo tiempo la suerte llegó para el equipo levantino, que puso más tierra de por medio a través de un tanto de Soberón justo antes del pitido final, en concreto en el 85, concluyendo el encuentro con un marcador definitivo de 3-0.

El técnico oriolano dio entrada a Álex Pérez, Mauro y Belhadji en sustitución de Luis Gilabert, Pina y Salinas, mientras que por parte del At. Levante se sustituyó a Sevikyan y Soberón por Raúl Alcaina y Monterde.

El árbitro sancionó con tarjeta amarilla a cinco jugadores. Mostró dos tarjetas amarillas a Diana y Carvajal, del At. Levante y tres a Migue, Ferran Giner y Badal del Orihuela.

Con esta buena actuación el At. Levante suma ya 22 puntos en la Primera Fase de Segunda B y se queda en el sexto puesto de la clasificación. Por su parte, el Orihuela CF se mantiene con 15 puntos con los que afrontaba esta decimoctava jornada.