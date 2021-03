El At. Sanluqueño se lleva tres puntos después de ganar 2-3 al Algeciras

El At. Sanluqueño se lleva tres puntos después de ganar 2-3 al Algeciras Narrativa Super 2

El Algeciras y el Sanluqueño finalizaron su participación en la Primera Fase de Segunda B con un resultado de 2-3 y una victoria para el cuadro sanluqueño. El Algeciras llegó al encuentro con los ánimos reforzados después de lograr la victoria por 0-1 ante el Linense. Por su parte, el At. Sanluqueño venía de vencer 2-1 en casa al Cádiz B en el último partido celebrado. Tras el partido celebrado este domingo el equipo local se quedó en primer lugar, mientras que el At. Sanluqueño es tercero al finalizar el encuentro.

La primera mitad del partido comenzó de forma positiva para el At. Sanluqueño, que aprovechó la oportunidad para inaugurar el marcador por medio de un tanto de Arasa en el minuto 30. Anotó de nuevo el conjunto sanluqueño en el minuto 33 gracias a un gol de Edu Oriol. Tras esto, una nueva ocasión permitió incrementar el marcador del equipo visitante en el minuto 39 a través de un gol de Adrián Armental. No obstante, el Algeciras se aproximó en el marcador con un tanto de Ubis instantes antes del pitido final, en el 44, concluyendo el primer periodo con el resultado de 1-3.

Tras el ecuador del encuentro, en el segundo tiempo llegó el gol para el conjunto local, que recortó diferencias en el luminoso mediante un nuevo gol de Ubis, que completaba así un doblete a los 61 minutos. Finalmente, el enfrentamiento finalizó con un 2-3 en el marcador.

En el capítulo de los cambios, los jugadores del Algeciras que entraron al partido fueron Canillas y Yelko en sustitución de Dani Espejo y Álvaro Romero, mientras que los cambios del Sanluqueño fueron Ballardo, Theo, Rueda y Geijo, que entraron para reemplazar a Marcos Torres, Marc Caballé, Adrián Armental y Cervero.

En el encuentro hubo un total de dos tarjetas amarillas solamente para el equipo sanluqueño. En concreto, el árbitro mostró dos tarjetas amarillas a Marc Caballé y Allen.

Gracias a esta victoria que puso fin a la Primera Fase de Segunda B, el equipo de Romerito se quedó en tercera posición con 31 puntos, en posición de acceso a la Segunda Fase para Segunda División, tras finalizar el partido y los de Salva Ballesta ocuparon el primer lugar con 32 puntos, también en lugar de acceso a la Segunda Fase para Segunda División.