Ciclismo
Sigue en directo la etapa 5 del Giro de Italia 2026: Praia a Mare - Potenza
Redacción
El Giro de Italia 2026 afronta este miércoles su quinta etapa, la segunda en suelo italiano, con una jornada de 203 kilómetros entre Praia a Mare y Potenza que elevará notablemente la exigencia de la carrera.
Tras varios días de transición, el pelotón se enfrentará a un recorrido quebrado y exigente, con más de 4.000 metros de desnivel acumulado y un perfil ideal para ataques lejanos y posibles movimientos entre los favoritos.
La etapa servirá además como primer gran contacto con los Apeninos, protagonistas de una jornada diseñada para endurecer la carrera desde lejos. El principal punto de atención será la subida a la Montagna Grande di Viggiano, puerto de segunda categoría que puede seleccionar el grupo y abrir diferencias antes de la llegada a Potenza.
Por su dureza acumulada y el desgaste constante del recorrido, la quinta etapa aparece como un terreno propicio para emboscadas, fugas de nivel o incluso ataques entre los hombres de la general. El Giro empieza a entrar en una fase en la que cada jornada puede tener consecuencias importantes en la lucha por la maglia rosa.
- Umar Sadiq: el fichaje de invierno con más gol de LaLiga
- El duelo Valencia Basket- Panathinaikos ya es el playoff más igualado de la historia de la Euroliga
- Saltan las alarmas en Valencia Basket por la designación arbitral ante Panathinaikos
- LaLiga | Así está el descenso: cuatro equipos marcan la barrera de la salvación
- Jean Montero bate otro récord antes de su cita con la historia
- Horario y dónde ver el Valencia Basket - Panathinaikos de Euroliga en el Roig Arena
- Cañizares, rotundo sobre la opciones europeas: 'Nadie quiere ir
- El Rayo Vallecano llega con dos bajas importantes pero con su '9', Alemão, en racha