Vingegaard pasa al ataque y gana su primera etapa en el Giro

En el ciclismo actual no hay secretos. Si no corre Tadej Pogacar y lo hace Jonas Vingegaard es el danés quien gana la etapa y seguramente la carrera; en este caso, el Giro, que vivió este viernes la primera llegada en alto, al famoso Blockhaus, donde el ciclista escandinavo consiguió su primera victoria en la ronda italiana, aunque no se vistió de rosa porque el portugués Afonso Eulálio resistió al frente de la general gracias a los seis minutos de renta que llevaba.

Sirvió el primer día serio de carrera para desatascar la clasificación del Giro y para que Vingegaard viera realmente su estado de forma y el de los rivales. Adivinó que el italiano Giulio Pellizzari, 22 años, la gran esperanza local de futuro, tenía más voluntad que piernas. Se equivocó al tratar de seguir a Vingegaard en el ataque realizó a cinco kilómetros de la cima. Lo aguantó apenas mil metros para luego sufrir por culpa de un desgaste que lo fulminó.

Más listo fue el austríaco Felix Gall (una vez quinto y otra octavo en el Tour) que fue a su ritmo tras el demarraje de Vingegaard, superó a un Pellizzari agotado, llegó a la cumbre a apenas 13 segundos del danés y se convirtió en la gran amenaza del dos veces vencedor de la ronda francesa que aspira a ganar el Giro tras llevarse la Vuelta de 2025.

Hacia la victoria final

No hay planes ocultos. Si Pogacar y Vingegaard corren juntos, el primero gana y el danés llega segundo y los demás a pelear por la tercera plaza. De lo contrario, el líder del Visma se anota la París-Niza, la Volta y ahora, con una única montaña superada, ya se apunta como el ciclista con más números para pasear la ‘maglia rosa’ por Roma el domingo 31 de mayo.

El resto, salvo Gall que amenaza con darle un susto al danés, trata de resistir en el Blockhaus como seguramente ocurrirá en los días de competición, todo el Giro en dificultad, que todavía aguarda en el menú de la carrera; para empezar, este fin de semana, dos llegadas consecutivas en rampas de garaje.

Vingegaard, por su parte, hizo lo habitual. Él siempre ataca mucho más tarde de lo que acostumbra a hacer Pogacar y deja a los contrincantes mucho más cerca de su bici, aunque con tierra de por medio. Así que en el Blockhaus se aprovechó del trabajo de los compañeros, sobre todo del estadounidense Sepp Kuss, que vive entre Catalunya y Andorra, quien le puso el ritmo idóneo que marcó su ataque.

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La lástima fue descubrir que entre los adversarios que por lo menos tratan de resistir el empuje de Vingegaard no estaba el mallorquín Enric Mas, que dijo adiós a cualquier aspiración de destacar en la clasificación del Giro. El líder del Movistar se descolgó a más de siete kilómetros de la meta y llegó a la cumbre del Blockhaus a 5.47 minutos del danés que ahora es segundo de la general a 3.17 minutos de Eulálio, quien con un poco de suerte conservará el jersey rosa hasta la contrarreloj del martes y podrá pasar la jornada de descanso del lunes como líder del Giro si no se atasca en los ‘rampones’ de este fin de semana.

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