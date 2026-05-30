Ciclismo
Giro de Italia, etapa 20: Gemona del Friuli - Piancavallo, en directo
Redacción
El Giro de Italia encara su 20ª etapa, que se disputa entre Gemona del Friuli y Piancavallo sobre un recorrido de 200 kilómetros. Será la última oportunidad para los escaladores la víspera de la entrada triunfal en Roma.
En el trayecto, tres puertos: Clauzetto (de tercera categoría, con 6,8 kilómetros al 5,6% de desnivel medio) y la doble subida a Piancavallo (de primera, con 14,5 kilómetros al 7,8%).
En la cima final quedará definida la foto del podio del Giro 2026.
- El goleador que el Valencia CF necesita con urgencia
- André Almeida deja claro que quiere seguir: 'Voy a continuar creciendo y mejorando para ayudar al Valencia
- Reconstrucción de plantilla: el Valencia CF vuelve al kilómetro cero
- Queralt Casas, a un paso de un nuevo equipo tras dejar el Valencia Basket
- Peter Lim frenó la entrada del grupo de Sergio Ramos en el Valencia antes de lanzarse a por el Sevilla
- Thierry se despide del Valencia lanzando varios dardos al club
- Guido y otros ocho campeones del mundo, fuera de la lista de Argentina para la defensa del título
- Resultado: Valencia Basket 105-81- Dreamland Gran Canaria