Renting: Transformando la movilidad empresarial a través de la consultoría

Su propuesta todo incluido, que sustituye el desembolso para la adquisición del vehículo por una cuota mensual accesible y transparente, se ha convertido en la elegida por miles de usuarios. En este contexto, Alphabet, compañía de movilidad corporativa del Grupo BMW, ha evolucionado su propuesta más allá de la financiación y gestión de flotas, acompañando a sus clientes en todo su ecosistema de movilidad. Basándose en la excelencia operativa y la atención a medida, ofrece asesoramiento experto, soluciones digitales avanzadas y servicios únicos que permiten transformar la movilidad de cada compañía en un modelo más eficiente, conectado y preparado para el futuro. Para lograrlo, Alphabet ha desarrollado Alphabet Consulting, un servicio de consultoría liderado por expertos cuya principal misión es satisfacer las necesidades de los clientes.

Este se articula en tres ejes principales: E-Mobility Consulting, que gestiona la transición a flotas de vehículos eléctricos; Fleet Emission Consulting, centrada en la optimización de flotas para ayudarles a alcanzar sus objetivos de sostenibilidad; y Additional Consulting Services, que maximiza la eficiencia y flexibilidad mediante la asesoría personalizada. Los clientes acceden a una propuesta a medida basada en ejercicios de análisis y simulaciones, permitiéndoles despreocuparse de trámites, acceder a una potente infraestructura de recarga o tener acceso a una flota con un mix de vehículos eficiente.

Alphabet Carbon Manager

Alphabet Carbon Manager es una solución pionera diseñada para facilitar la medición precisa y centralizada de las emisiones de carbono de una flota. Ofrece a las empresas información detallada y actualizada sobre su impacto ambiental, permitiéndoles tomar decisiones informadas para reducir su huella de carbono y planificar eficazmente la electrificación de su movilidad.

Esta herramienta certificada integra en una única plataforma la recopilación de datos, el cálculo de emisiones, la elaboración de informes, la fijación de objetivos y la planificación estratégica de la descarbonización, todo ello optimizando costes y garantizando el cumplimiento normativo.





Energías alternativas

Uno de los objetivos clave de Alphabet es ofrecer apoyo a los clientes en sus decisiones, de modo que estos puedan elegir de manera informada la opción de movilidad que mejor se adapta a sus necesidades, y les ofrece una configuración de flota eficiente en costes y compatible con sus objetivos de emisiones. Alphabet cuenta con un amplio catálogo de vehículos multimarca y con todo tipo de tecnologías alternativas. El cliente decide, pero la compañía está ahí para ofrecerle la mejor opción.

Acceso a recarga pública

Los clientes de Alphabet tienen acceso a más de 16.000 puntos de recarga gracias a acuerdos con los principales operadores nacionales, poniendo a su disposición una gran cobertura de recarga pública en todo el país. La compañía ha sido pionera en ofrecer este servicio, llevando a cabo alianzas con proveedores de primer nivel como Repsol, Iberdrola y MOEVE, a través de las cuales ofrecen tarjetas de recarga pública con condiciones especiales y descuentos en las principales redes de España.

Gestión de subvenciones

La compañía se encarga de gestionar con la Administración los incentivos destinados a la adquisición de vehículos y la promoción de la movilidad eléctrica, como el Plan Moves. Se trata de un servicio gratuito que Alphabet pone a disposición de sus clientes con el fin de facilitar la transformación de sus flotas y la adopción de vehículos eléctricos, permitiendo disfrutar de los programas de incentivos de una manera fácil y sin preocupaciones.