David y José Muñoz buscan la puerta de embarque para volar a Miami cuando, de repente, asomado a una puerta… ¿qué es eso? ¿un elfo?

José no puede creer lo que ven sus ojos y, sin que su hermano lo vea, decide seguirle. Sus pasos le sumergen en un lugar sorprendente de cintas transportadoras cargadas de magia y donde dos simpáticos elfos le animan a cantar. El villancico del dúo de Cornellà, “Villa&Zico” empieza a sonar. ¿Qué poder tendrá su música? ¿Qué secretos se esconden en el aeropuerto de Aena convertido en un universo navideño lleno de sorpresas y regalos?

Entre risas, magia y notas musicales, Estopa nos recuerda que esta Navidad los aeropuertos de Aena no son solo puertas de entrada y salida: son lugar de encuentro, ilusión y alegría compartida.