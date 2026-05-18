Por un futuro colaborativo: abrir las puertas para no dejar a nadie atrás

La DANA puso a prueba a la comunidad educativa valenciana, pero la solidaridad entre centros convirtió la emergencia en una lección de resiliencia, apoyo mutuo y esperanza compartida.

La situación obligó a reaccionar con rapidez. En la provincia de Valencia, muchos colegios e institutos estuvieron cerrados o inaccesibles. Para que ningún niño se quedara sin poder ir a la escuela, Fundación Naturgy activó una red de Centros Educativos Acogedores. Se trata de escuelas que abrieron sus puertas para que otros no tuvieran que parar. Algunos alumnos incluso llegaron a dormir en los propios colegios. Fue una respuesta inmediata, nacida del compromiso y del convencimiento de que la educación no podía detenerse.

Nuria Barber, miembro de la secretaría técnica de la red Efigy Schools de Fundación Naturgy en el proyecto Sumando Energías por Valencia, revela que “estos centros han hecho un gran esfuerzo porque han tenido que reubicar espacios, duplicar recursos y poner apoyo de profesorado. Son un ejemplo de resiliencia y de solidaridad hacia el resto de centros”. Muchos docentes y familias de los colegios acogedores vivían en municipios cercanos que se vieron afectados. “El resultado ha sido bastante sorprendente por parte de estos centros que han abierto sus puertas en momentos que también eran difíciles para ellos”, relata Nuria.

La red Efigy Schools es un proyecto que Fundación Naturgy impulsó hace años, pero tras la DANA, diversos centros educativos afectados por la tragedia, se incorporaron a la iniciativa, sumando esfuerzos y dando forma al plan Sumando Energías por Valencia, impulsado por la Fundación Naturgy.