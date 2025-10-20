¿Eres una “persona de otoño”? Averígualo y mira lo que hemos encontrado para tu hogar entre las novedades de IKEA

Contenido ofrecido por IKEA

El maestro de la ciencia ficción Ray Bradbury utilizó en repetidas ocasiones el concepto “Autumn people” (gente de otoño) para definir a las personas que encuentran belleza en la caída de las hojas, en la luz dorada del atardecer y en los pequeños rituales que hacen del hogar un refugio acogedor.

Si tienes sospechas o crees que tú también eres una persona de otoño, te proponemos un test rápido inspirado en lo que el autor estadounidense describía. No es científico, pero sirve para ver si tu personalidad encaja con la de un alma otoñal:

¿Disfrutas más de paseos tranquilos en la naturaleza que de animadas fiestas? ¿Te gusta mirar fotos o videos antiguos? ¿Encuentras belleza en los cambios de estación, especialmente en las hojas cayendo? ¿Te gusta pasar el rato leyendo, escribiendo, dibujando o creando cosas con tus propias manos? ¿Te sientes a gusto en ambientes acogedores, con una manta, una bebida caliente y luces suaves? ¿Prefieres el aroma a canela, calabaza o leña a aromas cítricos o olores cítricos o florales? ¿Eres más de castañas asadas que de helados o granizados bajo el sol? ¿Te relaja el sonido de la lluvia? ¿Te gustan los tonos rojos, marrones, amarillos o naranjas? ¿Eres más reflexivo que impulsivo? ¿Te sientes más inspirado en otoño?

Si has respondido sí a la mayoría… eres, sin duda, gente de otoño: sensible, creativo, introspectivo y capaz de encontrar placer en los pequeños detalles del día a día. Y cuando llega esta estación, tu hogar te pide a gritos un cambio que aporte esa calidez que tanto te gusta.

Llegó el momento perfecto para incorporar detalles que transformen tu espacio en un refugio acogedor. ¿Buscas una iluminación suave, cojines nuevos, mantas cálidas, velas y candelabros…? Tranquilo, en IKEA siempre hay algo nuevo y todo lo que necesitas lo encontrarás entre sus novedades.

Luz otoñal para tu hogar

En otoño, a medida que los días se acortan y la oscuridad se instala más temprano, la iluminación se convierte en nuestra aliada y compañera. No se trata solo de ver, sino de sentir: la luz transforma la percepción del espacio y también nuestro estado de ánimo. Con la elección adecuada -lámparas de pie, de mesa o guirnaldas luminosas- podemos crear rincones que invitan a quedarse, a relajarse y disfrutar de la calma propia de esta estación.

Entre las novedades de IKEA hay muchas opciones, como la lámpara de pie STRANDAD que, a través de su pantalla de papel de arroz, emite una luz suave y difusa, ideal para crear ambiente junto al sofá. Aunque si prefieres algo distinto y, además, modular la intensidad, la lámpara STRÅLA -en madera de pino y con su original diseño de tres grandes cerillas cruzadas- es perfecta para dar un toque divertido al cualquier espacio.

Para zonas de trabajo o estudio, nos encanta el toque vintage y nostálgico de la lámpara SJÖMAKT, que recuerda a las antiguas lámparas de metal que usaban los zapateros. Y para el techo, nos quedamos con el ratán. Este material captura la esencia de esta temporada y aporta una atmósfera agradable, natural y llena de estilo. El modelo NARRKOLV, situado sobre la mesa del comedor, es todo lo que necesitas para disfrutar de una práctica luz descendente y crear bonitas sombras en la pared gracias a la luz que se filtra por la pantalla. La pantalla KAPPELAND / HAVSDJUP, diseñada por Mikael Axelsson con un motivo de espiga, difunde también una luz decorativa cálida. Además, está hecha a mano, por lo que es una pieza única.

Las guirnaldas luminosas STRÅLA, otra de las novedades de IKEA, llenan cualquier rincón de calidez y encanto con su luz suave y envolvente, creando el ambiente perfecto para relajarse o compartir momentos en casa.

Y, por supuesto, las velas, con esa luz tintineante que ninguna bombilla puede replicar y que nos aporta calma, seguridad y bienestar. Ya sea en el centro de la mesa, en el baño para un momento de relax, o en el salón durante una noche tranquila, encender una vela es casi un ritual, una forma de decir “estamos en casa”. Entre las novedades de IKEA hay de muchos tipos, colores y tamaños, pero sin duda, las velas de la colección HÖSTAGILLE son otoño 100%. ¿O te imaginas algo más otoñal que una vela en un vaso decorado con hojas anaranjadas que huele a tarta de manzana y canela? También las hay con notas de vainilla, a calabaza… aromas otoñales que añaden un extra de bienestar.

Apunta también los portavelas LADUSVALA, diseñados por Junyi Lyu, y el juego de candelabros de latón dorado FULLTALIG, soluciones fáciles y asequibles que permiten jugar con la luz y crear una atmósfera de lo más confortable sin necesidad de grandes cambios.

Textiles que reconfortan: mantas, cojines y alfombras

Cuando el frío asoma y el cuerpo pide abrigo, acurrucarte en el sofá o en la cama sobre una suave colcha, bajo una manta calentita o con unos esponjosos cojines es un placer indescriptible. Por ello, en el nuevo surtido de temporada de IKEA encontramos textiles que no solo decoran, sino que abrazan.

El conjunto de manta y funda de cojín NÄTNÄVA, en un tono crudo suave y elaborado con poliéster reciclado, tiene esa textura que recuerda al pelaje más delicado: ideal para quienes buscan sencillez y calma. Si prefieres añadir un punto de color y personalidad, la funda de cojín TRATTKAKTUS es una celebración del folclore sueco, con motivos inspirados en la naturaleza y una paleta de rojos, ocres, azules y negros que aporta un aire artístico y otoñal al salón o el dormitorio.

Funda nórdica TORNTUSS.

En la cama, el otoño se viste de franela y cuadros. La funda nórdica TORNTUSS, 100% algodón, combina el tacto suave con un estampado clásico en tonos azules. Con ella, no hace falta salir de casa para sentirse en una cabaña en el bosque, envuelto en esa serenidad que el otoño regala.

Y no olvidemos el suelo. Las alfombras de yute RAKLEV o BLÅLJUS, tejidas a mano, aportan calidez visual y una conexión directa con la naturaleza gracias a sus fibras orgánicas y tonos tierra. Para quienes buscan un ambiente aún más acogedor, las gruesas alfombras de pelo corto STOENSE, en tonos beige, verde musgo o gris, aíslan del frío y del ruido y ofrecen una agradable sensación mullida bajo los pies. En pelo largo, el modelo VOLLERSLEV, resulta irresistiblemente agradable para caminar descalzo, tumbarse a ver una serie o compartir largas tardes de juegos.

El otoño se sienta a la mesa

En otoño parece que la vida se ralentiza: el tiempo se bebe a sorbitos en tazas calientes, se hornean recetas que perfuman la casa y se comparten largas sobremesas. Para perpetuar estos rituales y hacerlos aún más especiales, las novedades de IKEA incluyen una preciosa vajilla que parece diseñada para la estación: GLADELIG. En tonos crudo o azul, está fabricada en esmalte reactivo lo que da a cada pieza un bonito acabado artesanal. Las tazas FÄRGKLAR, son un básico diario para ese café madrugador o el té humeante de media tarde. Y si se desea añadir un guiño estacional, los vasos SPETSEKORRE, decorados con hojas secas de roble, son el detalle discreto que no falla.

Pero si hay una colección que enamorará a todas las “personas de otoño”, esa es HÖSTAGILLE. Además de las velas, esta serie incluye piezas tan cotidianas como un mantel ideal en tonos beige, servilletas de papel con motivos de hojas y un molde de tarta perfecto para preparar esa receta de tarta de manzana inunda la casa de olores, sabores y recuerdos. Coloca sobre la mesa una corona decorativa en colores otoñales, una sencilla calabaza de papel o un simpático reno de madera y tu mesa cobrará vida, convirtiéndose en un rincón acogedor que invita a compartir, disfrutar y sentir el otoño en cada detalle.

Pequeños cambios, grandes sensaciones

Porque en eso consiste ser una “persona de otoño”: en disfrutar de lo pequeño, en buscar la calma y en convertir lo cotidiano en especial. Puedes acudir a una tienda IKEA, comprar online o por teléfono y recibir los productos en tu propia casa o en cualquiera de los 2000 puntos de entrega desde solo 3,90€ (e incluso gratis si eres socio del club IKEA Family y se cumplen ciertas condiciones), para transformar tu hogar sin complicaciones, sin grandes reformas.

Son esos pequeños cambios —una manta que invita a acurrucarse, la luz tenue que acompaña, las velas que titilan o un motivo en la mesa que hace sonreír— los que hacen que una casa se sienta viva y acogedora, creando un hogar que abraza tanto a quienes llegan como a quienes se quedan.