Repsol en Escena: cuando la música y la energía viajan juntas

El año está a punto de cambiar y con él llega una nueva oleada de festivales, emociones y escenarios que no se apagan. Si el año 2025, estuvo lleno de mucha energía y música, 2026 también promete ser un año de buena música y muchos planes. Repsol seguirá llevando sus energías a los festivales de España y Portugal y muchos de ellos ya están anunciando sus carteles para el próximo año. Podrás conocer las principales novedades de estos festivales en el capítulo 10 de Repsol en escena, que arranca con la mirada puesta en un 2026 que promete aún más diversión, música y planes culturales.

Contenido ofrecido por:



Bilbao BBK Live: veinte años latiendo

Pocos festivales han conseguido mantenerse tan vivos como el Bilbao BBK Live. En 2026 cumplirá veinte años, y lo va a celebrar con un cartel que vuelve a sorprender. Pero si algo lo distingue es su capacidad para reinventarse. En su Escenario Repsol, durante tres días, todo funcionará con energía 100% renovable. Lo hará gracias a una combinación de 190 paneles solares y generadores alimentados con combustibles 100 % renovables.

No es solo un dato técnico: es la prueba de que la música puede convivir con la innovación. Entre la naturaleza de Kobetamendi y la vida urbana de Bilbao, el festival vuelve a unir lo mejor de ambos mundos. Son trece escenarios —ocho en el festival y cinco en la ciudad—, un público que regresa año tras año y una experiencia que se ha ganado un lugar destacado entre los grandes festivales europeos.

Benicàssim: el verano empieza con el FIB

En la costa mediterránea, el Festival Internacional de Benicàssim (FIB) prepara su regreso. Los días 16, 17 y 18 de julio, el público volverá a llenar la localidad castellonense en una edición en la que nombres como The Kooks, Pendulum y Lori Meyers ya figuran entre los artistas confirmados.

El FIB mantiene su esencia: mezcla de estilos, convivencia entre generaciones y un ambiente que solo se entiende si se vive desde dentro. Repsol acompaña de nuevo al festival aportando sus soluciones energéticas, haciendo posible que cada concierto suene con la intensidad que merece. Porque detrás de cada acorde, hay una energía que no se ve, pero se siente.

Marenostrum Fuengirola: cinco meses frente al mar

La música encuentra su escenario más largo del año en Marenostrum Fuengirola, un ciclo que se extiende de abril a agosto con cerca de 40 conciertos. Pop, rock, flamenco, música clásica, rap o indie… Cinco meses en los que esta localidad malagueña se convierte en un punto de encuentro para públicos muy distintos.

Repsol provee de energía a Marenostrum Fuengirola, un ciclo de conciertos que en su onceava edición contará con grandes artistas como Aitana, Alejandro Sanz, La Oreja de Van Gogh, Fito & Fitipaldis… y muchos más.

El público, frente al Mediterráneo, volverá a disfrutar de noches que mezclan la brisa del mar con la emoción de la música en directo. Todo, con la energía que Repsol suministra para mantener el pulso de un ciclo que ya es tradición.

O Son do Camiño: un arranque de verano monumental

Santiago de Compostela volverá a marcar el inicio de la temporada festivalera con O Son do Camiño. Este año, junto a Repsol y sus energías, subirán al escenario Katy Perry y Linkin Park, dos nombres que convertirán Galicia en destino obligado para los amantes de la música en directo.

La energía detrás del espectáculo

En 2025, Repsol suministró 338.219 litros de combustibles renovables a los festivales de España y Portugal, lo que se tradujo en una reducción de 940 toneladas de CO₂. Estos combustibles se emplean para alimentar grupos electrógenos que suministran energía a los escenarios, sistemas de sonido e iluminación. Una alternativa que reduce hasta un 90 % las emisiones netas de CO₂ frente al combustible convencional.

La compañía también implementa sistemas de recogida de aceite de cocina usado en los food trucks, que luego se transforma en combustible 100 % renovable, además de incorporar soluciones solares. Son gestos que muestran una forma distinta de entender la energía: útil, eficiente y cada vez más conectada con la creatividad.

Una cita que no se apaga

Repsol en Escena sigue consolidándose como la agenda audiovisual del ocio. El programa se emite quincenalmente, los jueves a las 21:30, en Atresmedia. En él, Eva Soriano conduce un recorrido por los lugares donde la cultura se vive de forma diferente. Además, en el canal de YouTube de Repsol, los espectadores pueden descubrir contenidos extra: entrevistas, escenas inéditas y las agendas secretas de los artistas.

Con este nuevo capítulo, Repsol vuelve a demostrar que la energía también puede ser emoción, ritmo y movimiento. Y que, detrás de cada escenario, hay una historia.