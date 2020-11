Xavi Datzira |

El coche ya no puede seguir siendo el rey de la ciudad, y esto no deja de ser una buena noticia. Las ‘smart cities’ deben aprovechar la tecnología digital para ser más sostenibles, equilibradas, humanas y con una movilidad verde que no solo reduzca los niveles de contaminación (que en grandes ciudades como Barcelona llega a sobrepasar los límites marcados por la Unión Europea), sino que también permita que el espacio público sea más amable y tranquilo. Ha llegado, por lo tanto, la hora de compartir el espacio urbano y el nuevo Volvo XC40 –un SUV compacto ideal para deslizarse por las calles– está especialmente preparado para ello.

Nuevas formas para una nueva era, en la que el ciudadano tiene a su alcance múltiples formas de moverse y que pueden perfectamente combinarse: a pie, en transporte público, en bicicleta y en vehículos privados más respetuosos con su entorno. Esto quiere decir que las prioridades se deben replantear y que cualquier modo de transporte debe procurar encajar bien en la ciudad de todos, cuidando de cada uno de sus habitantes. Aquí es donde entra en juego el sistema City Safety de Volvo, pensando para proteger tanto a sus pasajeros como a todo el mundo que se encuentra a su alrededor, gracias a la aplicación de las últimas tecnologías.

Esto es lo que sucede, por ejemplo, cuando se cruzan un Volvo XC40 y un peatón:

Algo que es posible gracias al City Safety, una tecnología de conducción asistida inteligente que está diseñada para detectar las posibilidades de colisión con otros vehículos, peatones, ciclistas y animales voluminosos (ya sea de día o de noche) y ayudar al conductor a evitarlos. En el caso de un peatón, puede llegar a reducir la velocidad hasta 45 kilómetros por hora para evitar un impacto, 50 km/h en el caso de un ciclista y 60 km/h cuando se trata de otro vehículo.

Así funciona City Safety:

1. Aviso de colisión

Cuando detecta una situación de peligro, City Safety avisa al conductor de una colisión inminente, mediante advertencias luminosas y sonoras e impulsos de frenado. Si el vehículo está equipado con pantalla de visualización frontal, la advertencia se muestra en el parabrisas con un símbolo intermitente.

2. Asistencia de frenado

Si el riesgo de choque aumenta todavía más después del aviso de colisión, se activa la asistencia de frenado, que refuerza la acción del conductor al pisar el freno si el sistema considera que no se está accionando con la suficiente fuerza como para evitar una colisión. Esto también puede suceder si el vehículo de delante reduce de golpe su velocidad, reduciendo la velocidad para amoldarse a la nueva situación, pero sin parar el coche por completo.

3. Frenado automático

Si, a pesar de todo, no se inicia una maniobra evasiva y el riesgo de colisión es inminente, el Volvo XC40 activa la función de frenado automático, independientemente de si el conductor frena o no. El vehículo frena entonces al máximo para reducir la velocidad de impacto o con menos fuerza si es suficiente para evitar la colisión.

Es de esta manera como el XC40 protege a las personas tanto dentro como fuera del automóvil. De hecho, City Safety no es la única asistencia activa de seguridad, ya que este modelo cuenta con cuatro cámaras de alta definición que aportan al conductor una visión de 360° al aparcar para que pueda entrar y salir rápido y con confianza de hasta los espacios más reducidos. También dispone de la tecnología de conducción asistida ‘cross traffic alert’, que advierte cuando se acercan otros vehículos y frena automáticamente si una colisión es inminente.

El Volvo XC40 tiene además la asistencia a la dirección de un sistema de información sobre puntos ciegos (BLIS), que puede aligerar la tensión en situaciones de tráfico intenso con alertas y asistencia activa. Y cuando circula por carreteras y autopistas, el vehículo envía una sutil vibración al volante y ayuda a volver al conductor a colocarse en el centro si se sale del carril sin querer, aparte de adaptar la velocidad en las curvas. Y otro detalle que dice mucho de la marca: la velocidad máxima de sus coches es de 180 km/h para reducir el riesgo de accidentes.

Es por todo esto, que este nuevo SUV está preparado para convivir con seguridad todos los demás modos de transporte:

Aire más limpio

Las ciudades, sin embargo, no solo necesitan vehículos seguros, sino también capaces de crear un ambiente más limpio y saludable. En este sentido, el Volvo XC40 cuenta con la versión Recharge, un híbrido enchufable en el que el motor eléctrico y el de gasolina funcionan en armonía para ofrecer menos emisiones y una potencia instantánea. Gracias a un simple botón, el conductor puede seleccionar distintos modos de conducción (Pure Electric, Hybrid y Power) para circular con cero emisiones –su autonomía eléctrica es de hasta 45 kilometros–, con una eficiencia máxima en el consumo de combustible o con una alta potencia.

Asimismo, el XC40 Recharge se ha diseñado para reducir su impacto medioambiental, gracias al uso de materiales sostenibles, entre otros factores. Por ejemplo, la moqueta interior está confeccionada totalmente de plástico reciclado. Por si fuera poco, en el 2021 llegará a España el XC40 Eléctrico, el primer SUV eléctrico puro de la marca, con una autonomía de 400 kilómetros y una capacidad de carga rápida de la batería de 0 al 80 % en aproximadamente 40 minutos. Incluso la versión gasolina tiene características de semi-híbrido que ayudan a reducir emisiones.

Es así como este SUV se convierte en un vehículo especialmente ideado para encajar perfectamente con la ciudad del futuro (que debería ser ya del presente). De diseño expresivo, alta visibilidad gracias a la distancia con el suelo, innovadoras soluciones de almacenamiento, techo panorámico, espacio suficiente para todos los pasajeros, carga flexible, ayudas de confort intuitivas y conexión digital, el Volvo XC40 es el SUV urbano definitivo.