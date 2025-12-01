EnciendeSuLuz busca iluminar la Navidad de miles de niños en riesgo de pobreza

Infancia Emergencia

silenciosa

Aldeas Infantiles SOS alerta de que miles de familias en España viven una emergencia silenciosa dentro de sus propios hogares, donde no siempre pueden garantizar que sus hijos e hijas crezcan en condiciones adecuadas por falta de recursos.

La pobreza infantil sigue siendo una de las realidades más invisibles en nuestro país, donde más de 2,7 millones de niños, niñas y adolescentes viven en riesgo de pobreza o exclusión social, lo que supone el 34,1 % de la infancia. Concretamente, más de un millón están en situación de pobreza severa, esto significa que sufren auténticas dificultades para cubrir necesidades tan básicas como mantener una temperatura adecuada en casa, acceder a una alimentación equilibrada o disponer de recursos educativos. Los hogares con menores de edad son los más vulnerables, más de la mitad (53,7 %) tiene dificultades para llegar a fin de mes en un contexto marcado por el encarecimiento del coste de la vida, la vivienda y la falta de empleo estable.

Esta emergencia silenciosa pone en riesgo a muchos menores que, a pesar del esfuerzo de las familias, encuentran cada vez desigualdades más acentuadas. Desde Aldeas Infantiles SOS apuntan que las familias “a menudo deben elegir entre pagar el alquiler o la calefacción, comprar material escolar o alimentos frescos, unas decisiones forzadas que desgastan a los adultos y ponen a los niños y niñas en una situación de constante inestabilidad”. Las cifras hablan por sí solas del impacto que esto tiene en el bienestar de la infancia. El 10,2 % de los niños y niñas sufre carencia de material severa; el 17,9 % vive en hogares que no pueden mantener una temperatura adecuada; el 6,9 % no puede comer carne, pollo o pescado al menos cada dos días; y más del 41 % reside en familias incapaces de afrontar gastos imprevistos. Además, un 8,5 % no dispone de ordenador en casa, lo que amplía la brecha digital y limita las oportunidades educativas.