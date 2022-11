Vayamos a la pregunta por la que comienza todo: ¿por qué una empresa quiere unirse a la RFEF? “Los patrocinadores que apuestan por la Federación están interesados en asociar su marca al escudo de la RFEF y de la Selección, a la imagen que tenemos -marca España- y, también, a nuestros jugadores. Especialmente a esta generación que son jóvenes pero ya estrellas mundiales consagradas. Son un gran reclamo a nivel de marketing y comunicación”, explica Rubén Rivera, director de marketing de la RFEF. En este sentido, “los jugadores siempre están disponibles y encantados de participar en lo que proponen las marcas porque entienden que, humildemente, es algo bueno para la RFEF, la Selección y las selecciones de categorías inferiores que es de donde ellos proceden”. Esta predisposición de los deportistas es clave para entender mejor por qué toda esta maquinaria de marketing funciona de manera tan eficaz.

Los tres tipos de asociaciones con la RFEF

La RFEF tiene en la actualidad más de una veintena de esponsorizaciones que se dividen en socios-patrocinadores, patrocinadores y colaboradores. A su vez, la naturaleza de las compañías que buscan asociarse al transatlántico de la Federación se diferencian en:

· Compañías marca España que entienden que la RFEF trabaja en su mismo territorio y son embajadores del país allá a donde va y se asocian buscando amplificar su mensaje.

· Empresas que desean darse a conocer en España (sean nacionales o internacionales) y se unen por el escaparate único que supone la RFEF: los partidos de la Selección se emiten siempre en televisión en abierto (por RTVE hasta, al menos, 2024) y están históricamente en el top 5 de los programas con mayor audiencia televisiva del año.

· Organizaciones tecnológicas que trabajan en innovación y que están interesadas en el fútbol español como escaparate y símbolo de excelencia y para dar a conocer sus productos mediante sus campañas de marketing y comunicación.

Es este último el sector que más crece, tal y como asegura Rivera: “Cada día más, pensamos que las compañías de tecnología que tienen recursos y están llegando al mercado, comparten el mismo público objetivo que el del fútbol y ahí las tecnológicas son las que van a ocupar las posiciones de socio patrocinador o patrocinador de la Federación y de la Selección de forma muy inmediata. A corto o medio plazo, la suma de todas las tecnológicas va a ser uno de los pilares más importantes de los patrocinadores de la RFEF”.

Aquello del futuro ya está aquí se cumple en este tipo de asociaciones porque en el caso de la RFEF, “las marcas, desde hace unos cinco años, vienen cada vez más apostando por campañas digitales y reduciendo su presencia en otros medios tradicionales”, comenta Rivera. La televisión, por ejemplo, es el medio más caro y muchas compañías saben que ahí no van a impactar a su público objetivo (joven), que está online. Prefieren apostar por campañas digitales, que están muy segmentadas y llegan al público deseado de manera directa. “No hay ni una sola marca, de las que están asociadas a la RFEF, que no trabaje en campañas de marketing y comunicación digitales. Este es el presente y es el futuro”, recalca el director de marketing de la RFEF.