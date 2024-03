Una vez te escuché decir que la escalada te parecía que tenía cosas vinculadas al arte...

Bueno, yo principalmente me he dedicado a abrir rutas nuevas de alta dificultad. Es un poco soñar e imaginar la forma más espectacular de escalar. Y, claro, encontrarlo en las formas de la roca es una interactuación muy interesante. La escalada es un deporte, pero es también como el arte en ese proceso de identificar una línea. Antes era solo una piedra, pero cuando tú descifras un camino por esa piedra se convierte en una escultura interactiva.

Una de tus especialidades es el psicobloc (escalada sin cuerda sobre agua). El cantante Joan Miquel Oliver escribió un libro sobre el fallecido Miquel Riera y dijo que el psicobloc sirve para recordar a los escaladores lo que es tener miedo…

Cuando conocí a Miquel, me abrió los ojos con las posibilidades del psicobloc. Yo soy una persona de mar. Pero cuando empecé a escalar, siempre íbamos hacia la montaña. El psicobloc es como unificar los dos mundos. Mi trayectoria en España empezó haciendo psicobloc con Miquel Riera. Para mí es la forma más espectacular y más pura de la escalada, porque es completamente libre. Lo veo como el lado más poético de la escalada, porque no hay esquemas y estoy fluyendo.

Dices que estás fluyendo pero la sensación es que literalmente te estás jugando la vida...

Hay momentos de miedo, pero tengo una metodología para gestionar esos momentos. Siempre tienes que tener muy claro las medidas de seguridad. No es como tirarse al agua sin pensar, hay que estudiarlo. ¿Cómo es la caída? ¿Seguro que hay agua profunda? Después de eso, miro cómo voy a salir del agua, porque puedo sobrevivir a la caída pero no habrá servido de nada si no hay manera de salir del agua porque hay olas grandes. Esa parte puede ser más complicada que la propia escalada o la caída. Sí, hay momentos de riesgo, pero son riesgos calculados.

Foto: Sport

¿Cuál ha sido tu experiencia más extrema?

Bueno, hubo un par de caídas a lo largo de mi carrera. A veces uno está escalando al lado del agua y puede haber bastante humedad, entonces tienes que pillar un viento en buena dirección para que la roca esté seca, pero tiene que coincidir también que no hay olas. El año pasado, por ejemplo, un día fui y había olas muy grandes y al final no fui porque decidí que era demasiado peligroso.

¿Te parece un deporte seguro?

Cuando se practica bien, es un deporte seguro. Los momentos más vulnerable para mí han sido no tanto a nivel de peligro físico, sino cuando me he dedicado a una ruta. El año pasado hice una vía muy difícil que hubo 15 caídas en el último movimiento durante un periodo de tres meses. Son momentos muy difíciles de enfrentar el fracaso y sentir que no lo vas a superar. Te enfreta a ti mismo y a tu ego. Uno de los grandes aprendizajes es ese: a veces para lograr algo tienes que soltar el ego.

¿Te ha servido de algo la escalada en tu faceta de empresario?

La esencia de la escalada es salir de tu zona de confort y saber abrite a las posibilidades. Fundar una empresa como Sharma Climbing que abarca un proyecto como este sigue estando muy conectado a esa esencia de la escalada que es abrir un camino desconocido.