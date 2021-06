“Si no hubiera tenido a las personas que me han guiado por el camino adecuado, quizá no hubiera tenido ese espíritu de constancia, de superación”

¿Quién forma parte de ese equipo que le aconseja y asesora para que pueda seguir luchando al máximo nivel y cosechando títulos? Probablemente se refiera a su familia, siempre apoyándolo; a su tío y entrenador durante los primeros años de carrera, Toni Nadal; a su mánager, Carlos Costa; a su actual entrenador y amigo Carlos Moyá; a su médico, Ángel Cotorro; a su otro entrenador, Francis Roig; a su jefe de prensa, Benito Pérez Barbadillo; y a su fisioterapeuta, Rafa Maymó. Sin ellos, el tenista de Manacor “no hubiera tenido ese espíritu de constancia, de superación”, según confiesa en el vídeo “Los 8 de Rafa”.

Esta pieza puede verse en la plataforma #MejorConectados de Telefónica, con la que la compañía anima a conectar con los demás para impulsar el talento. Y es en este contexto donde las palabras de agradecimiento de Nadal hacia su equipo cobran todo el sentido. No se llega a ser número uno del mundo solo. “Si no hubiera tenido a las personas que me han guiado por el camino adecuado, nada de esto hubiera sido posible”, subraya.