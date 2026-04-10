Pablo MartínCEO de Izertis
Presenta:
Eduardo Imedio, Analista Renta 4
Presenta:
Eduardo Imedio, Analista Renta 4
La compañía se posiciona como una consultora tecnológica especializada en servicios de alto valor añadido, orientados a grandes corporaciones en procesos de digitalización. Su oferta abarca desde desarrollo y mantenimiento de software hasta consultoría IT, customer experience, ciberseguridad, cloud e inteligencia artificial, lo que le permite mantener una elevada diversificación tanto por servicios como por sectores.
Uno de los aspectos más destacados de la presentación fue su track record de crecimiento. Izertis acumula cerca de 30 años de actividad sin haber registrado caídas en ingresos ni pérdidas, con una tasa de crecimiento anual compuesta en torno al 23%, claramente superior al crecimiento medio del sector (~5%). Este crecimiento ha sido impulsado por un modelo mixto, combinando expansión orgánica con adquisiciones, lo que ha permitido a la compañía escalar de forma sostenida y consistente. A nivel operativo, la empresa mantiene una elevada diversificación sectorial, con un peso relevante del sector financiero (en torno a un tercio de los ingresos), aunque destacó el fuerte crecimiento en verticales como defensa y seguridad, que se perfilan como áreas estratégicas en los próximos años. En términos de servicios, los principales motores actuales son ciberseguridad y data & AI, reflejando las tendencias estructurales del mercado tecnológico. En el plano geográfico, Izertis continúa avanzando en su internacionalización, con un 25% de los ingresos ya procedentes del exterior. Reino Unido se ha consolidado como el principal mercado fuera de España, mientras que la estrategia futura se centra en reforzar su presencia en Europa (especialmente centro y norte) y en Estados Unidos, manteniendo un enfoque más selectivo en Latinoamérica.
En términos de rentabilidad, la compañía ha logrado expandir sus márgenes de forma progresiva, con un crecimiento del EBITDA superior al de los ingresos y un objetivo de margen cercano al 15%, nivel considerado como top dentro del sector. Este equilibrio entre crecimiento y rentabilidad es una de las claves de su propuesta de valor.
De cara al futuro, Izertis presentó un plan estratégico a 2030 que contempla alcanzar 500 millones de euros en ingresos y 65 millones de EBITDA, lo que implica mantener tasas de crecimiento cercanas al 20%. Las principales palancas serán la expansión internacional, el refuerzo del posicionamiento de marca, el foco en servicios de mayor valor añadido y, especialmente, la continuidad de su estrategia de crecimiento inorgánico. En este sentido, la reciente ampliación de capital, que elevó la caja disponible hasta aproximadamente 110 millones de euros y redujo prácticamente a cero la deuda neta, dota a la compañía de una elevada capacidad para ejecutar nuevas adquisiciones, en un sector altamente fragmentado donde existen oportunidades de consolidación.
Por último, la compañía ofreció una visión equilibrada sobre el impacto de la inteligencia artificial. Si bien reconoce su carácter disruptivo, considera que su adopción será progresiva, condicionada por factores regulatorios, de infraestructura y de adaptación cultural. En este contexto, anticipa una transformación del sector más que una destrucción, con desaparición de servicios de bajo valor añadido y creación de nuevas oportunidades en segmentos más sofisticados.
En conjunto, la intervención refuerza la tesis de Izertis como un player relevante dentro del segmento de consultoras tecnológicas de tamaño medio (tier 2), con capacidad demostrada para crecer por encima del mercado, integrar adquisiciones y capturar oportunidades en un entorno tecnológico en plena transformación.