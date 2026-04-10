En términos de rentabilidad, la compañía ha logrado expandir sus márgenes de forma progresiva, con un crecimiento del EBITDA superior al de los ingresos y un objetivo de margen cercano al 15%, nivel considerado como top dentro del sector. Este equilibrio entre crecimiento y rentabilidad es una de las claves de su propuesta de valor.

De cara al futuro, Izertis presentó un plan estratégico a 2030 que contempla alcanzar 500 millones de euros en ingresos y 65 millones de EBITDA, lo que implica mantener tasas de crecimiento cercanas al 20%. Las principales palancas serán la expansión internacional, el refuerzo del posicionamiento de marca, el foco en servicios de mayor valor añadido y, especialmente, la continuidad de su estrategia de crecimiento inorgánico. En este sentido, la reciente ampliación de capital, que elevó la caja disponible hasta aproximadamente 110 millones de euros y redujo prácticamente a cero la deuda neta, dota a la compañía de una elevada capacidad para ejecutar nuevas adquisiciones, en un sector altamente fragmentado donde existen oportunidades de consolidación.

Por último, la compañía ofreció una visión equilibrada sobre el impacto de la inteligencia artificial. Si bien reconoce su carácter disruptivo, considera que su adopción será progresiva, condicionada por factores regulatorios, de infraestructura y de adaptación cultural. En este contexto, anticipa una transformación del sector más que una destrucción, con desaparición de servicios de bajo valor añadido y creación de nuevas oportunidades en segmentos más sofisticados.

En conjunto, la intervención refuerza la tesis de Izertis como un player relevante dentro del segmento de consultoras tecnológicas de tamaño medio (tier 2), con capacidad demostrada para crecer por encima del mercado, integrar adquisiciones y capturar oportunidades en un entorno tecnológico en plena transformación.