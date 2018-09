A Fenati le sale barata su acción

¿Qué tiene que pasar para que a un piloto le caiga una sanción verdaderamente ejemplar?. ¿Se habría quedado también en solo dos carreras de suspensión de haber acabado en tragedia la acción de Fenati?. Seguro que no. Y entonces, ¿el castigo va en función de las consecuencias o de la acción?. MotoGP ha dejado escapar la oportunidad de dar un golpe sobre la mesa y decir basta. El Mundial no se puede permitir a un piloto que frena deliberadamente la moto de otro a más de 200km/h. por una ´vendetta´ por una acción anterior. Se juegan la vida en condiciones normales y si a un ´kamikaze´ se le ocurre hacer esto, que no pasara nada grave es un milagro. Y no es la primera vez que se quedan cortos con las sanciones.

Más opiniones de Jorge Valero.