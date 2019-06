Rafa Nadal les come la moral

El debate sobre quién es o ha sido el mejor tenista de la historia admite la apuesta de unos por Federer, de otros por Rafa Nadal e incluso por Djokovic. Pero lo que no admite duda alguna es quién es el rey de Roland Garros y de la tierra batida. A un paso de ganar su duodécimo Grand Slam en París, volvió a demostrar ante Federer su poder tenístico e intimidador. Verle al otro lado de la red en París se antoja una de las peores pesadillas para cualquier tenista y el suizo así lo reconoció cuando dijo que ya no sabía con quién entrenarse para preparar un partido contra Nadal en tierra. Nunca le ha ganado en Roland Garros y renunció varios años a jugar la temporada de tierra, para no desgastarse donde solo gana Nadal, salvo en contadas excepciones.



Doce finales

Federer tienen más Grand Slams y quizá en un futuro alguien les supere en títulos a ambos, pero lo que parece imposible es que vuelva a haber un tenista capaz de ganar 11 o 12 años el mismo Grand Slam. Estamos ante algo único e irrepetible y hay que disfrutarlo cada día.