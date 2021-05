El Valencia Basket, orgullo de equipo gane o pierda en Salamanca

El sueño de ganar la Liga Femenina Endesa en casa se escapó, pero la afición supo reconocer el domingo el esfuerzo de las jugadoras con una ovación final que debe de darles alas de cara al decisivo partido del jueves en el Würzburg.

El título aún es posible, pero incluso en caso de no lograrlo, no solo no habría nada que reprochar a las de Rubén Burgos, sino que sería para estar bien orgullosos de ellas, del cuerpo técnico y de la apuesta del club por un baloncesto femenino que arrastra cada vez más a la afición. Fueron 1.500 personas quienes disfrutaron y sufrieron por igual en el partido de La Fonteta, pero no cabe duda de que habrían sido 8.500 de no haber limitaciones de aforo obligadas por la situación sanitaria.



El ejemplo de Ouviña

El proyecto femenino del Valencia Basket crece incluso más rápido de lo que estaba previsto. Jugar tres finales y tener opción de hacer doblete a esta alturas es más de lo que se les podía exigir este año. Pero este equipo tiene talento, ambición y compromiso con su club. Viven por y para el baloncesto, como una Cristina Ouviña que no dudó en quedarse a ver a los chicos por la tarde en un domingo con doble ración de baloncesto en La Fonteta.