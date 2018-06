Rodrigo, ese inesperado objeto de deseo

La presencia del Valencia CF en la selección española no es desde hace algún tiempo lo que era pero, cosas del destino, podría tener al delantero titular de la Roja en el Mundial de Rusia. El puesto de lo juega Rodrigo Moreno con Iago Aspas y Diego Costa, algo impensable hace menos de un año cuando hablábamos de un futbolista totalmente devaluado y difícilmente recuperable. El servicio de Marcelino puede acabar siendo de los que hacen historia porque no olvidemos que Rodrigo es ahora mismo el jugador del Valencia CF con mejor cartel en el mercado. Tendrá sus detractores, de hecho los tiene. Mucha gente no cree que sea capaz de igualar o mejorar en el futuro su rendimiento de esta última temporada, pero la realidad es que Rodrigo es un jugador como se suele decir bonito, tiene calidad, velocidad, buenos movimientos tácticos, es profesional, serio y ha demostrado que puede hacer goles y de hecho con el Valencia ha conseguido este año muchos goles decisivos.

Marcelino se lo quiere quedar y el club se va a agarrar a esa bandera mientras pueda, porque en el fondo todos tienen claro que solo falta que Rodrigo salga en el Mundial y haga tres o cuatro goles para que al menos dos o tres clubes de los importantes estén dispuestos a hacer una locura para ficharlo. Lo sabe el Valencia CF y lo sabe Rodrigo, que está agradecido por el trato recibido aquí estos tres años y si se tiene que ir hará lo posible para que el club se lleve la mejor parte posible. En realidad todos han hecho piña para que, en el caso de que al final se tuviera que marchar, estemos hablando de la mayor operación de venta en la historia del club, un ingreso que junto al dinero de la televisión y el de la Champions permita al club dejar atrás las penurias de estos años, plantear el futuro con otras perspectivas y dar un salto de calidad definitivo. No es fácil que un jugador se cuele en esa élite de los traspasos supermillonarios que estamos viendo ultimamente, con Rodrigo veremos qué pasa al final pero se dan bastantes coincidencias para que pueda ser así.



Hasta en juveniles

Hay una leyenda negra que circula desde los tiempos de Santiago Bernabéu y dice que el Real Madrid roba hasta en juveniles. Visto lo de Valdebebas queda claro que es verdad. Mucho ánimo y enhorabuena a los chicos del Valencia CF por el partido y la remontada que habían logrado, aunque al final no haya servido más que para regresar a casa bien 'jodidos'.

