Rubiales, ahora no vengas a por Marcelino

No hubiera sido Julen Lopetegui el primer entrenador que arrancaba un Mundial habiendo fichado ya por un club a partir del día en que finalice la participación de su selección, otra cosa son las formas y las del Real Madrid son siempre las que son. Ojalá todos nos equivoquemos, porque en el fondo pienso que esto es lo que piensa la mayoría de la afición española, pero esto tiene pinta que no va a acabar bien. Las expectativas que se habían creado con La Roja en la cita de Rusia han sufrido un duro golpe y todo para que Florentino salve su culo y pueda evitar el ridículo y quitarse la presión de no tener entrenador a estas alturas, después de que Zidane le dejara pura y literalmente tirado. El entorno de La Roja puede acabar a tortas en Rusia.

Gracias, Florentino, por cargarte el Mundial. Nos hacía ilusión volver a ganar. Queda esperar que a partir de ahora los jugadores ganen partidos empezando por el de Portugal. Si no, para todos esos medios que aplauden la maniobra del Real Madrid ellos serán los culpables, lo mismo que Rubiales, nunca el ya ex seleccionador.

Y sobre todo que no haya efecto dominó. Rubiales, a ver a dónde vas ahora a fichar seleccionador, a ver qué otro proyecto acaba reventando el capricho de Florentino. Por València, desde luego, ni se te ocurra. Marcelino, ya lo hemos escuchado, está por y para el Valencia CF de Champions.

