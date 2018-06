Cree el ladrón que todos son de su condición

Decía Pedja Mijatovic que «cualquier entrenador en el lugar de Julen Lopetegui haría lo mismo porque la oportunidad de entrenar al Real Madrid te llega una vez en la vida», un tema que haciendo nada más que un poco de memoria veremos que domina a la perfección. Lo dice un tipo –Mijatovic– que en su día negoció con Lorenzo Sanz a espaldas del Valencia CF y permitió que el Real Madrid filtrara su fichaje en plena temporada y mientras el Valencia CF se estaba jugando la Liga con el Atlético. Con un historial así es normal que te llegues a creer que todos son de tu condición, pero resulta que no es así.

No voy a recurrir a la figura de Luis Aragonés, recomiendo en este sentido leer hoy a Gauden Villas en SUPER, porque antes de Lopetegui ha habido una larga lista de entrenadores con mucho más prestigio que no se subieron al tren del Real Madrid: Mauricio Pochettino, Antonio Conte, Joachim Low y Massimiliano Allegri. Por dignidad, por respeto a otras instituciones, porque son gente de palabra o por lo que sea. Casi nada. Al final, la conclusión es que a Florentino Pérez no le ha temblado la mano a la hora de cargarse la selección española a solo dos días de comenzar el Mundial de Rusia para poder anunciar el fichaje de un entrenador que no pasa de ser su cuarta o quinta opción. Asusta tanta frialdad, tanta desfachatez, pero esto es Florentino Pérez. Esto es en definitiva el Real Madrid, señoras y señores de este país que hoy amanece un poco más antimadridista que ayer, siempre menos que mañana. Lo tienen merecido. Mañana debuta La Roja ante Portugal y, después de la limpieza necesaria para liberarla de este intento frustrado de secuestro, seguro que va a tener más apoyo que nunca. Es la hora de ganar.



Luna de miel

No es ni mucho menos Milán la mejor ciudad que conozco para pasar una luna de miel pero así es como ayer alguien del Valencia CF definía este viaje de Mateu Alemany y Pablo Longoria para encontrarse con la Juventus. Decíamos la pasada semana que lo de Cancelo estaba casi hecho y todo apunta a que antes o después esto va a terminar en boda, en este caso entre las tres partes porque al final la opinión del jugador es muy determinante en esta historia. Han ido a hacer más cosas en Milán que Cancelo y de hecho, como hace un año, tiene pinta que este va a ser un verano de muchos vuelos entre Valencia e Italia.



Más opiniones de Julián Montoro.