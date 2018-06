La decisión de Zaza hay que respetarla

En los últimos días se ha presentado una posibilidad que era interesante para el Valencia CF porque algún club del futbol chino estaba dispuesto a pagar alrededor de 30 millones por Simone Zaza además de un dineral para el propio delantero. Interesante para el Valencia CF porque por esa cantidad el club sí estaría dispuesto a traspasar a Zaza, no por lo que hasta ahora le ha llegado de diferentes clubes italianos. La cuestión es que en los planes del futbolista no está ahora mismo marcharse a jugar a China y su decisión hay que respetarla, demuestra que tiene ambición y además una edad para rendir en muchos equipos de Europa. Nada que objetar y nada que ver con lo de Negredo hace un par de veranos, cuando el vallecano pudo sacar al Valencia CF de un problema terrible al no aceptar una oferta procedente también de China y no club, en aquel momento en una situación complicadísima, aquella operación era la vida. Tanto derecho tenía Negredo a negarse entonces como tiene ahora Zaza, aunque, la verdad y que me perdonen los amigos de Les Alfábegues de Bétera, si algo ha demostrado el tiempo es que el vallecano sí estaba para jugar en China más que en LaLiga, en la Premier o incluso en Turquía.



Desvergonzado

Todavía no he olvidado las imágenes vividas durante la presentación de Julen Lopetegui como entrenador del Real Madrid y al desvergonzado de Florentino Pérez tratando de convencer al madridismo, que ya no a los españoles, de que todo lo que ha ocurrido es normal. Es decir, quiere convencer el presidente del Real Madrid a los propios madridistas –al resto del mundo ya no– de que negociar con el seleccionador nacional recién renovado y anunciar el fichaje a espaldas de la Federación Española de Fútbol a solo tres días del debut de España en un Mundial es algo normal, algo que el presidente de la RFEF debería asumir y aceptar con resignación, porque las dos cosas, ser entrenador del Real Madrid y dirigir a España en el Mundial de Rusia, son cosas «perfectamente compatibles». Veamos lo positivo. Por un lado, no conozco a ningún madridista seguidor de La Roja que no censure la actuación de Florentino. Por otro, el resto del mundo no madridista, que es mucho obviamente, ya sabe cómo se las gasta de verdad este elemento y a estas alturas irá entendiendo que eso del señorío del Real Madrid no es más que un montaje, no hay nada detrás.

