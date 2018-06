Cancelo y el Balón de Oro

Si les digo la verdad, no tengo del todo claro si lo de Cancelo son 35, 36, 37, 38, 39 o 40 millones. Igual son 35+5 o quizá 37+2+1, aunque sí puedo asegurar que para sumar todas esas cantidades no será necesario que el portugués gane el Balón de Oro ni siquiera en los diez próximos años. En realidad, el 40 que hemos decidido poner en la portada no pretende ser la cifra exacta, algo que en el fútbol es cada vez más complicado precisar en las operaciones de compraventa. Diría que es, sobre todo, un símbolo, la garantía de que aquí todo aquel que quiera un futbolista del Valencia CF ha de pagar su precio. Con determinadas condiciones de pago, como en todos los traspasos del mundo, pero sin tonterías. Eso es lo que creo que ha pasado entre el Valencia CF y la Juventus, las dos partes están cediendo en lo que pueden ceder para acercarse a un acuerdo que será suficiente y bueno para las tres partes.

¿Vale Cancelo 40 millones de euros? Si lo paga un club serio como la Juve, sin duda es porque los vale o porque están convencidos de que en dos o tres años lo venderán por más. Luego está lo de Santi Mina. ¿Lo vendería usted? ¿Vale más de 15-18 millones? Hombre, si le están pidiendo 20 por Gameiro y 40 por Iago Aspas, es perfectamente lógico que en el Valencia CF crean que Mina vale bastante más que eso, que lo vale ahora o lo valdrá dentro de algún tiempo si progresa como esta última temporada.

