Mejor si no juega Guedes con Portugal

Me va a perdonar Andrés Iniesta que empiece esta columna hablando de Portugal y no de España, pero ocurre que nuestros rivales portugueses, aunque parezca imposible, además de Cristiano Ronaldo también tienen otros futbolistas. Uno de ellos es Gonçalo Guedes, al que quiere el Valencia CF y de hecho el club sigue peleando para convertirlo en el fichaje más importante de su historia. Todos sabemos que el PSG ha de realizar una serie de ventas para cumplir lo que les ha exigido la UEFA antes del 30 de junio, pero vaya, resulta que después de casi siete meses de contactos y conversaciones al presidente Al Khelaïfi, al jeque de Catar y al director deportivo que llegó a pensar que fichar a Guedes había sido un error se les ha ocurrido esperar a ver qué pasa en estos primeros partidos del Mundial. Esto, traducido, quiere decir a ver si Gonçalo hace algo grande y, con la repercusión mediática que tiene todo lo que ocurra en Rusia estos días, algún club se vuelve loco y les paga más que el Valencia CF. Aunque, en caso contrario, tendrán que aceptar la oferta de Peter Lim y el Valencia CF porque el tiempo se les habrá echado encima y frente a propuestas similares el jugador ha dicho que quiere continuar. Eso es lo que hay, con el deseo de que se hagan realidad las dudas que ayer expresaba la prensa portuguesa y Fernando Santos apueste en el equipo titular frente a Marruecos por otro jugador, no vaya a ser que liemos la Mundial.



Y España

El primer partido de un torneo como este siempre es el más difícil y el de hoy frente a Irán ha de ser el de la confirmación de todas las buenas sensaciones que transmitió el equipo de Fernando Hierro ante Portugal, errores puntuales aparte. Volviendo a Iniesta, está claro que esto no ha hecho más que empezar pero agrada escucharle hablar de sueños y en concreto de ganar este Mundial. Soñar no cuesta y hoy soñaremos todos.

