Queiroz, ¿te acuerdas del penalti de Marchena a Raúl? Yo sí

Parece que a Carlos Queiroz no le gustó que el VAR hiciera justicia anulando un gol en claro fuera de juego a su equipo, y aprovecha para recordar que España fue campeona del mundo en Sudáfrica porque derrotó en octavos a Portugal con un gol en fuera de juego de Villa. Mucho ha cambiado y poco le ha lucido el pelo en este tránsito que va de ocupar el banquillo del Real Madrid a dirigir a la selección de Irán. Queiroz, hagamos memoria, era el entrenador del Real Madrid el día en que un árbitro estuvo a punto de guindarle la Liga al Valencia CF en la cueva del Bernabéu. Sí, Bau, el día de la Chorizada, el del penalti de Marchena a Raúl. Beneficiado claramente por esa vergonzosa decisión arbitral, dijo tras el partido algo así como «tengo mi opinión sobre esa acción, pero no la voy a decir porque nunca hablo sobre la actuación de los árbitros. Es un error hacerlo, antes y después de los partidos. Su tarea es muy difícil». Ahora, perjudicado, ya habla de los árbitros y del VAR.

No se vayan todavía, pues lo que viene a continuación es todavía mejor. Este fue su análisis de aquel partido que su equipo empató en el minuto 92 gracias a un penalti inventado por Tristante Oliva: «el Valencia –dice– vino al Santiago Bernabéu a no perder y casi gana, mientras que el Real Madrid salió a ganar desde el principio, fue el único que jugó para ello y casi pierde. El Real Madrid jugó los 90 minutos intentando derribar la muralla defensiva del Valencia, un rival que trabajó mucho defensivamente y que sólo intentó hacernos daño al contraataque». Ese día el portugués debió quedar profundamente cautivado por aquello de construir murallas defensivas, porque en cuarenta años viendo mundiales de fútbol no recuerdo nada igual a lo de esta selección de Irán. Por cierto, enhorabuena a Rodrigo por su debut. A ver si le dan más bola.

