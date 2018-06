Que no cunda el pánico, hace falta un central

Decía hace más de dos semanas que no había en el Valencia CF ambiente de alarma por esos 45 millones de euros de déficit que era necesario sufragar antes del 30 de junio, a continuación los hechos se han ido sucediendo. Había un acuerdo con la Juventus por esos 40 millones de euros, pendiente hasta este fin de semana de discutir la forma en que se iban a cobrar, y pocos días después se conocía que el club no ha de pagar ni avalar ni depositar los 23,6 millones de euros que le reclamaba el IVF a instancias de la Comisión Europea al menos hasta que haya sentencia definitiva del Tribunal, que por cierto puede demorarse bastante y hay serias expectativas de que rebaje bastante esa cantidad. Son motivos más que suficientes como para que aquí, de una vez por todas, no cunda el pánico. Aunque no es ninguna alegría vender a un futbolista de la calidad del portugués, a estas alturas es algo que estaba más que asumido y sirve como penitencia por todas esas cosas que durante dos años se hicieron mal. Y para que no vuelva a ocurrir.

Y una vez más que no cunda el pánico porque el próximo fichaje, ya cerrado, sea el de un central. El equipo necesita reforzarse en varias posiciones, una de ellas precisamente la de lateral derecho, pero todo se andará y es más que evidente que entre las cosas que puede mejorar de cara a la próxima temporada una de ellas es tener más músculo y más potencia en defensa. Porque la va a necesitar. Otra cosa es que hayan acertado con Mouctar Diakhaby, pero una cosa está clara. Ya conocemos y confiamos en Marcelino y en la capacidad de Mateu Alemany para negociar, así como en la de ambos para confeccionar una plantilla capaz de competir. Un crédito que se han ganado a base de trabajo, criterio y resultados.

A partir de ahí, el resto de los fichajes irán fluyendo y para eso la venta de Cancelo no será la única, habrá más. Ya dijo Alemany sin ningún temor que prefiere vender y fichar que sentarse a verlas venir, aunque hoy todavía no se puede asegurar si será otra gran venta, tipo Rodrigo Moreno, o con cuatro o cinco de un perfil más bajo será suficiente. Vezo, Zaza, Maksimovic... Cuentan con un contrato de televisión que generará al Valencia CF más ingresos que los últimos años y, sobre todo, con el dinero de la Champions, así que calma y a toda máquina. El 30 de junio acaba la temporada 2017/18 y el 1 de julio comienza la próxima.

