Que el VAR acabe con las ´chorizadas´

Hay que empezar a hacerse a la idea de que la tecnología va a decidir muchos partidos además de alargarlos durante bastantes minutos. Sin ir más lejos, España es primera de grupo en el Mundial gracias a un gol que habría anulado el árbitro y un penalti contra Portugal que no se habría pitado. Esto que con tanta insistencia se ha venido reclamando va a cambiar sin duda el fútbol. En realidad el VAR supone un gran apoyo especialmente para los árbitros, les tiene que quitar la presión que supone tener que decidir en segundos y el miedo a equivocarse en contra de los equipos más poderosos. Se tendrían que acabar, por tanto, las vulgares 'chorizadas' que durante tantas décadas hemos sufrido. El VAR lo ve todo y no tiene sentimientos. Además, si a un árbitro le dan la oportunidad de ver por televisión la clara agresión de Cristiano Ronaldo a un iraní y después de varias veces repetida no se atreve a expulsarlo, queda doblemente retratado. Queda también convencernos de que el VAR no solo es bueno cuando nos beneficia, una labor de educación, porque habrá otros partidos y otras jugadas en que será al revés.



Empieza el Mundial

La Roja pasa dejando dudas por el camino, más o menos como Brasil y Alemania, con la diferencia de que ellos todavía han de conseguir el billete para octavos de final. Aunque el Mundial, en realidad, empieza ahora. Si de algo puede servir todo el sufrimiento de este partido y del inesperado empate con Marruecos es para demostrar que puede haber gol más allá de Diego Costa, convertido de repente en intocable como nunca antes lo había sido. Queda por ver si se puede decir lo mismo de la defensa y la portería, que es donde España no está dando la sensación de ser un equipo con opciones reales de pensar en cuartos y semifinales del torneo.



Firmaría donde hiciera falta para volver a tenerlo en el Valencia CF, aunque desde el principio se sabe que eso difícilmente lo iba a permitir el Barcelona. Ojalá.

