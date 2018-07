Y el Valencia ficha por fin a Cristiano

Lucarelli, el 'Toro' de Livorno, fue el primer Cristiano del Valencia CF y el segundo está al llegar. Es Piccini, lateral derecho que a día de hoy viene a ser el titular en la defensa del Valencia CF. A partir de ahí, tal como explica Marcelino, un tiene que salir y el asturiano, que nunca dice nada porque sí, desliza que Vezo tiene la ventaja de poder actuar en las dos posiciones, la de central que ya está cubierta por otros cuatro futbolistas y lateral, que ahora mismo son tres. Por tanto, hay que estar abiertos a todo porque no está del todo claro que el que se tiene que marchar es el portugués, algo que parecía darse por hecho, que para más casualidad marcaba el primer gol del Valencia CF 18/19 irrumpiendo desde la banda derecha como un puñal para definir como lo hacen los buenos delanteros.

No lo ha tenido fácil el Valencia CF para firmar un lateral derecho que dé el perfil y ofrezca garantías suficientes a Marcelino. Ha sido por dos circunstancias especialmente. Una la reciente venta de Joao Cancelo por 40'4 a la Juventus ha pasado factura a la hora de ir cara al Atalanta a por Hans Hateboer, que hasta hace pocos días era el elegido. Y la otra, que se encontró con José Mourinho cuando quiso firmar a uno de los mejores proyectos de laterales que hay en Europa aprovechando que terminaba contrato con el Oporto en 2019 y no estaba por la labor de renovar. Diogo Dalot, por el que el Manchester pagó 22 millones de euros, fue el primero de la lista. Si Marcelino ha dado el OK es porque es hoy la mejor opción pocible teniendo en cuenta que en su día decidieron apostar por el fichaje del central (Diakhaby) aunque ello significara limitar bastante las posibilidades económicas para firmar después al lateral derecho.

El fichaje de Piccini, que el club hará oficial en cuestión de horas, es una buena noticia aunque no hay que olvidar que el equipo se estrenaba en la pretemporada con una victoria ante el Galatasaray, un equipo al que podría enfrentarse en la fase de grupos de la Champions si al final no acaban en el mismo bombo. El resultado, por mucho que sea un amistoso de pretemporada, es extraordinario y las sensaciones muy buenas. Dentro de un unas semanas, cuando empiece la competición, este 2-1 frente a los turcos se habrá olvidado y será algo irrelevante, pero hoy es una gran noticia. Ganar desde el primer día es fundamental para asimilar el duro trabajo de este mes y para reforzar el espíritu del grupo, al que se ve en la dinámica de la temporada anterior.

