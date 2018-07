Joyas como Guedes no salen a diario

Gonçalo Guedes es un chico que llegó a València hace menos de un año. Entonces ya sabía que antes este club ya había querido ficharlo cuando estaba en el Benfica pero no pudo porque el PSG fue por delante con mucho dinero, por lo que no tuvo dudas a la hora de aceptar este reto. Después, el club, la ciudad, el entrenador, los compañeros y la afición acabaron por cautivarlo de tal forma que hoy no quiere jugar en ningún otro club. Son cosas que pasan pocas veces en esto del fútbol y hasta diría que mucho menos en el entorno de Mendes, donde manda el dinero y los futbolistas se mueven como mercacías de un lado a otro, percibiendo grandes cantidades, generando plusvalías y comisiones millonarias. Vale la pena hacer un esfuerzo y apostar por él.

El Valencia CF, que lograba la cesión de Guedes el 31 de agosto, a punto de cerrar el mercado el pasado verano, se ha encontrado con una joya casi sin quererlo. En todos los sentidos. No solo es un futbolista enorme sino que lo va a ser todavía más. Y además es un tipo excepcional, que mantiene su palabra y es agradedido con quienes le han demostrado confianza y han apostado por él. Siempre dijimos que el club tenía una gran ventaja que debía aprovechar y esa era contar durante este año con el jugador, el club lo ha hecho bien, le ha hecho sentir cómodo, importante, querido. Le ha dado todo incluso cuando pasó sus momentos complicados y bajó su rendimiento, cuando antes y después de la operación a que fue sometido en noviembre jugó algunos partidos forzando más de lo recomendable.

Hace muchos meses escribí que si Peter Lim no ficha a Gonçalo Guedes lo acabaría lamentando y por lo que se ve el máximo accionista del Valencia CF lo tiene bastante claro. Hablamos de cuarenta millones que quizá sean incluso más, es mucho más de lo que este club ha pagado nunca por ningún futbolista, una decisión que no se puede tomar así como así pero que están intentando llevarla a cabo cuando hasta hace apenas unas semanas casi todo el mundo ponía en duda. Tampoco nos equivoquemos, Guedes puede que acabe jugando esta temporada en el Valencia CF, ojalá lo consigan, pero no jugará aquí toda la vida ni acabará aquí su carrera, igual que ahora lo quieren fichar y para ello invertir una fuerte cantidad, llegará el día en que lo querrán vender para recuperar esa inversión. Es algo que cuando llegue habrá que aceptar. Y entonces vendrá otro jugador que esperemos sea de la calidad futbolística y humana de Gonçalo Guedes.

