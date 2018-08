Zaza tiene un precio y más para el Sevilla

Hace ya un par de meses que el Valencia CF reconoce que acepta ofertas por Simone Zaza, no es ningún secreto como tampoco lo es que, al menos hasta hoy, la postura del club se mantiene firme en la idea no venderlo a cualquier precio, aún a riesgo de que se quede. Creo que a esto de no venderlo a cualquier precio habría que añadir lo de no venderlo a cualquiera, como es el caso del Sevilla, porque está claro que en el valencianismo no haría gracia ninguna verlo esta temporada con esa camiseta, lo mismo que a Rodrigo con la del Real Madrid aunque sea a cambio de un buen montón de 'kilates'. Aunque hay una realidad y es que el mercado de Zaza no es infinito ni mucho menos, en Italia las puertas se van cerrando y ni loco volvería a la Premier League que es donde podrían pagar más. Puede llegar el momento de no ponerse exquisitos, lo mismo sin ir más lejos que el PSG con Gonçalo Guedes aunque por causas distintas. Si se lo tuviera que llevar el Sevilla, cosa que no está clara aunque hay movimientos que apuntan en esa dirección, que sea esta vez pasando por caja como está 'mandao', no como otras veces.

No sé si Zaza es la opción B o la opción C para ellos, pero en cualquier caso se impone un sablazo importante. Así, según vemos, está actuando Mateu con el asunto del italiano. Aquí se juntan situaciones diferentes. Por un lado, para el club en sí es un problema prescindir del delantero, un tipo querido por la afición, querido en el vestuario y que tampoco presenta números tan malos como para querer quitárselo de encima como sea. En este sentido, el desgaste de esta venta ha de tener un precio alto porque además el riesgo de que se quede tampoco sería tan grave. Lo que pasa es que Marcelino prefiere otro tipo de delantero y Marcelino este año tiene Liga, Copa y Champions. Prefiere que Zaza salga, lo sabe Mateu Alemany, lo sabe Peter Lim y lo sabe también el jugador. Vienen días y semanas para trabajar mucho y tener paciencia. Los últimos coletazos para cerrar esta plantilla no son muchos pero sí muy importantes para asegurar de verdad el nivel Champions de este Valencia CF. Gonçalo Guedes, Kevin Gameiro, Zaza y sobre todo el sustituto de Zaza... Son las piezas clave para que esto acabe funcionando de verdad. Corazón caliente, pero mente fría, 'Marce'.

