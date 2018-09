El brillo de sus ojos delata a Marcelino

Con la prudencia que le caracteriza, la cara sin embargo le delata. Marcelino llega al estreno de LaLiga con un grado de satisfacción máximo por cómo han ido las cosas a lo largo del verano. Llegados a este punto, conviene situarse. Tal día como ayer hace un año, 18 de agosto de 2017, el Valencia CF jugaba el primer partido oficial en Mestalla ante la UD Las Palmas con el único fichaje de Neto, el portero, además de un Maksimovic que ni siquiera estaba claro que se fuera a quedar. Ese mismo día llegaban a València Gabriel Paulista y Jeison Murillo, el 20 de agosto aterrizaba Kondogbia y el 1 de septiembre Andreas Pereira y Gonçalo Guedes para cerrar la plantilla sobre la misma campana.

Este año lo han vuelto a hacer y además con mucha más antelación, por lo que el equipo está preparado para competir como el que más desde el primer día. Todo esto, no nos equivoquemos, parte de la tremenda exigencia del entrenador, que aprieta y mucho no solo a los jugadores sino también hacia arriba, llevando a Mateu Alemany, al que se refiere como «el mejor director general del mundo», a un grado de eficacia máximo en la mayoría de las operaciones. En tiempo y forma.

Como entretenimiento vale, pero no nos preocupemos más que lo justo de si el discurso público es más o menos ambicioso, de si cansa más o menos lo del «partido a partido» o si quedar por delante del Atlético o del Real Madrid es o no es «irreal». Hace un año nadie habló de Champions League hasta que le llevaban diez puntos al quinto y, sin embargo, ese y no otro era el objetivo que se habían marcado, objetivo por cierto prácticamente obligado para volver a estar en el mapa futbolístico.

Hoy, temporada del Centenario y del regreso a la Liga de Campeones, tampoco es cuestión de decir que este equipo puede ganar la Liga o que va a llegar muy lejos en la Champions, porque realmente hay un objetivo claro del que ya hemos hablado otras veces que es quedar entre los cuatro primeros y consolidar la presencia del club en la gran competición europea. Luego, está claro que lo van a dar todo para competir bien en la fase de grupos, demostrar como ya hemos escuchado que el Valencia CF no está ahí para pasearse por el continente y que a la mínima le pasen por encima, pero cuidado con 'Marce' que ese brillo en los ojos le delata. Y si le traen a Guedes, que está muy cerca, vamos, vamos...