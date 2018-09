La conciencia de un momento histórico

El Valencia CF arranca la temporada de su Centenario conectado a Madrid, qué contrariedad. A Marcelino, a Mateu y a Murthy les gustaría saber con certeza si el Real Madrid va a venir en serio a por Rodrigo Moreno, más que nada por previsión y por hacer cuentas al tratarse de una operación de cierta magnitud, pero es que ni siquiera en el Real Madrid saben qué va a pasar con ese deseo y petición de Julen Lopetegui que de momento su presidente se pasa por el forro de los caprichos, que es el mismo por el cual pasa lo del marrón Keylor-Courtois y los cinco porteros. Por ahí no pasó Zidane, obvio.

Florentino juega con su entrenador, que para eso está más que agradecido de estar ahí a pesar de haber sido antes seleccionador nacional. El presidente no quiere fichar a Rodrigo, ya sea porque no se fía de Rodrigo, de Lopetegui, o porque sabe que a estas alturas ya le están esperando con la escopeta y no quiere líos con el Valencia CF, de los que por cierto no suele salir bien. Mientras se aclaran, viene el Atlético. Nada que ver con los líos de la casa blanca, un club, un entrenador y un equipo que van a bloque y tenían muy claro desde el primer día qué era lo esencial para seguir siendo competitivos: convencer a Griezmann. Igualito que el Madrid con Cristiano y, si se descuidan, Modric.

¿Y el Valencia CF? Por encima de todo, el club y el equipo es pura ambición, existe conciencia del momento histórico en que nos encontramos que va mucho más allá de la efemérides del Centenario. El Valencia CF, y en eso tiene el espejo perfecto del Atlético, ha de coger este tren sí o sí, ha de aprovechar esta coyuntura favorable para coger impulso y recuperar el tiempo perdido. Hay veces que solo vale mirar hacia adelante y partidos como este en que, como decía Menotti, solo la victoria interesa.