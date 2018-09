La felicidad existe, incluso lejos del Madrid

Rodrigo Moreno es feliz en València, Cristiano Ronaldo es feliz en Turín lejos del Real Madrid, Lewandowski es feliz en el Bayern de Múnich, Mbappé es feliz en París... Hay un lugar en el mundo donde todo esto puede resultar insólito, les harán creer a los suyos que situaciones como estas no es que no han existido sino que ni siquiera son posibles., no responden a lógica alguna Aunque son de verdad. La felicidad, efímera o no, existe, y en el fútbol se puede ser feliz jugando en el Real Madrid pero también hay otras opciones de vida y hasta se puede ser infeliz jugando en el Real Madrid, como ha habido varios casos este mismo verano.

Es algo que mucha gente, aficionados de ese equipo, ha alcanzado a entender con el asunto Cristiano, aunque algunos siguen erre que erre intentando convencer a la gente de bien de que todos nacemos madridistas, y que solo después la sociedad perversa hace que unos pocos se pierdan por el camino. Allá ellos, aquí Rodrigo y Kondogbia. Y todos los jugadores que en estos últimos dos veranos han creído y han apostado por jugar en el Valencia CF cuando tenían y tienen otras opciones.

Queda un asunto por resolver porque hay todavía un jugador muy querido por todos que no es feliz. Se llama Gonçalo Guedes y no es feliz en el París Saint-Germain. Sin duda podría serlo, al menos creerse que lo es. La vida puede parecer maravillosa cuando uno es joven, rico, juega para uno de los grandes clubes de Europa y no le apetece mirar más allá. Cuando ha tenido posibilidad de irse a otros equipos que apostaban muy fuerte por él. Pero Guedes ha elegido desviarse del camino fácil. ¿Por qué? Felicidad, no puede ser otra palabra. Mens sana in corpore sano.

Algo hay que hacer, sea como sea, para que este chico acabe dentro de pocos días jugando en el Valencia CF después de todo lo que ha apostado por hacer realidad su deseo. Gonçalo Guedes también es feliz en València y no está loco, aunque el pulso que le ha echado a los dirigentes del PSG hace que solo haya una solución posible, porque de lo contrario le podría pasar factura en el futuro. Lim y el Valencia CF están en ello, hay expectativas de que esto acabe bien a pesar de las dificultades, ya hemos dicho que se trata de una operación muy difícil de encajar con un club (PSG) que tiene sus problemas financieros, pero que no es precisamente pobre.