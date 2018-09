Algunas cosas sobre el fichaje de Guedes

Llevaba días queriendo escribir algunas cosas sobre el fichaje de Gonçalo Guedes que se han ido quedando por ahí con el paso del tiempo, porque han sido muchos meses desde que en SUPER desvelamos el 9 de octubre de 2017 que el gran objetivo de Peter Lim para el Valencia CF era fichar en propiedad al futbolista portugués y de hecho las conversaciones con el PSG ya habían comenzado. Después de haber publicado en nuestra portada una noticia de ese calado, que pocos creyeron cierta en un principio, sentimos durante todos estos meses que debíamos seguir en la brecha, tratando de llegar hasta todos y cada uno de los movimientos que se iban produciendo para tener a nuestros lectores al día de cómo iban sucediendo las cosas y, sobre todo, cuándo se podría dar por cerrado el fichaje. Seguro que esa presión que nosotros mismos nos habíamos autoimpuesto nos llevó a cometer errores, porque queríamos dar mucha información pero llegar hasta ese círculo en el que estaban pasando las cosas nunca ha sido nada fácil, pero jamás hubo la más mínima duda de que con el fichaje de Guedes no estábamos vendiendo humo, como algunos en su absoluto desconocimiento han llegado a decir.

No las tuvimos ni siquiera cuando, pocas semanas antes de cerrarse el fichaje en la cifra de 40 millones más bonus, el diario l'Equipe publicaba que el PSG exigía 70 millones y el traspaso al Valencia CF estaba descartado. Ese día, recuerdo, con todos los respetos que me ofrece un periódico de esa dimensión del que además soy abonado, escribí en esta misma página que «l'Equipe esta vez se equivoca». Aquel titular, como en este mundo global todo se lee en todas partes, tuvo una gran repercusión en Francia y hasta cierta reacción digamos chauvinista por parte de muchos medios digitales del país vecino. Pero l'Equipe, como muchos otros, se equivocaba. Puedo entender a la gente, al aficionado que no siempre nos creyó porque sabíamos que era muy difícil convencer a todo el mundo de que esa operación era posible. Reconozco haber respirado tranquilo y feliz el día que por fin Peter Lim se marchó hasta Córcega para reunirse con Nasser y cerrar el fichaje, porque además estoy convencido al cien por cien de que va a ser una gran operación para el Valencia CF a todos los niveles. Si al final no se llega a hacer el fichaje habría sido una decepción, aunque la satisfacción por nuestro trabajo habría sido exactamente la misma.



