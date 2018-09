Esto... ¿quién paga a Guedes?

Otro que no fuera Mateu Alemany se habría pensado muy mucho lo de salir esta semana a que le pregunten cuánto ha costado Guedes y, cómo no, quién lo paga. Igual hasta le preguntan si no habría sido mejor fichar otro lateral derecho en lugar de al portugués, porque preguntar es libre y por cierto es de agradecer que el Valencia CF dé de vez en cuando esa oportunidad. A estas alturas tampoco es muy difícil entender quién paga las facturas en el Valencia CF, así que por ese lado tranquilos.

Yo no sé si Marcelino acabará echando de menos otro lateral o uno mejor que el que han fichado, eso está por ver, pero tengo cero dudas con Guedes. Hoy los grandes futbolistas cuestan mucho dinero pero salvo excepciones con ellos nunca se pierde dinero. Se le llama invertir, invertir en plantilla, en afición y en ilusión. El portugués sin duda lo es y en cuanto haga dos o tres golazos los que creen que es caro volverán a poner como el año pasado que es el crack de la Liga y que lo quiere el Real Madrid.

Esto es como La Roja, a Luis Enrique le han dicho de todo por ser el elegido de Rubiales y sobre todo desde que dio su primera lista pero a este paso pronto les harán todos la ola a él y a Rubiales. Hasta Florentino y Lopetegui.