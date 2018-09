Uno escucha las reflexiones de Marcelino y, si no ha visto el partido, pensará que el Valencia CF lo hizo bastante mejor de lo que fue en realidad. Es una de las habilidades que se suponen al entrenador, el equilibrio entre mano dura y mano izquierda, ser todo lo positivo posible y reforzar la ahora mismo débil confianza de sus jugadores sin dejar de poner el dedo en la llaga sobre las cosas que se están haciendo mal. Es difícil haber escuchado al técnico ese proyecto de gran titular que sería «el Valencia CF del año pasado es historia» y no darle vueltas una y otra vez en la cabeza para llegar al verdadero significado que Marcelino le quiere da,r si es un aviso a la afición, al entorno, a sus propios jugadores o simplemente una manera de decir que hoy ya no tenemos 73 puntos, estamos donde estamos, somos los que somos y hay que empezar de nuevo, empezar a sumar como entonces.

Como yo también soy positivo por naturaleza, creo que ese estamos donde estamos viene íntimamente relacionado con el somos los que somos. No es excusa para un equipo que es el cuarto de LaLiga en cuanto a coste de plantilla con más de 160 millones, pero es una realidad que hoy el Valencia CF es el de la pasada temporada pero sin la plena aportación de tres o cuatro de sus futbolistas más determinantes, como Kondogbia, Guedes, se podría decir Parejo y hasta Garay en defensa. A eso hay que empezar a añadir que los que han venido para darle un plus de calidad y marcar más diferencias, como Batshuayi o Gameiro, no lo están haciendo, o al menos queda claro que no lo están haciendo todavía. Algo no tiene que ir bien cuando Daniel Wass parece que fue hasta el mejor del equipo.

Está claro que el fútbol no espera y este equipo que está llamado a hacer cosas importantes se podría meter en un lío impensable a estas alturas si llegase a perder con la Juventus y el Villarreal. El fútbol no espera y te puede meter muy abajo si eso llega a ocurrir, con lo que cuesta salir de abajo sobre todo si no estás preparado ni mentalizado para ello. Somos en este caso los demás, todos, los que tendremos que ser positivos y esperar. Esperar a Guedes, a Kondogbia, a Garay, a Batshuayi... Porque el Valencia CF, sea el de la temporada pasada o sobre el papel un equipo todavía mejor, sin duda volverá y nos hará disfrutar.

