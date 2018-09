Desde el circo de Iturralde

Aunque también ha sido protésico dental, Eduardo Iturralde González ha estado suficientes años metido en el mundo del arbitraje para saber que con sus palabras está poniendo a Marcelino en el punto de mira y, la verdad, me parece lamentable que este señor desde la Cadena Ser y para que haya espectáculo en el circo pueda condicionar futuras decisiones arbitrales que perjudiquen a Marcelino y al Valencia CF. Tampoco es que sea muy necesario porque la temporada ya ha empezado con mal pie en le cuestión arbitral. Pero, como al haber jugado mejor con diez que con once parece que aquí no ha pasado nada con el carrusel de errores de Jaime Latre, mejor dejar de lado el asunto y centrarse en lo que importa, que es ganar un partido con o sin ayuda del árbitro. Precisamente esos treinta minutos finales invitan a confiar en que la reacción está en camino y va a ser evidente a medida que se vayan incorporando refuerzos clave como Coquelin, Garay o Kondogbia, además por supuesto de la puesta a punto de Gonçalo Guedes. La cita inmediata es con el Celta en Mestalla y, lástima, a las diez de la noche. Todo el que pueda, hay que hacer un esfuerzo y estar ahí. Por cierto, Iturralde es uno que expulsó a David Albelda en el Bernabéu «por nada».



