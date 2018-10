Un buen día para meterle mano al Barça

La historia del Valencia CF está llena de gestas y partidazos contra el FC Barcelona que permanecen en la memoria colectiva. De manera especial en las últimas dos décadas, quizá desde aquella increíble remontada del 3-4 en el Camp Nou, el que se dice fue el punto de inflexión del que nació el equipo que jugó dos finales de Champions y ganó dos Ligas, un partido del que ya se han cumplido nada menos que veinte años. Marcelino decía que ya tiene ganas de ganarles un partido, obvio porque de hecho nunca lo ha conseguido y siempre hay una primera vez, pero no veas las que tiene a estas alturas el aficionado valencianista de volver a vivir sensaciones como aquellas.

Por unas cosas o por otras, que de todo ha habido, ellos siempre se acabaron escapando vivos de Mestalla, muchas veces con la victoria, otras al menos con un empate. Siempre es un buen día para algo así, pero ya va siendo hora de meterle mano al Barça y el momento es perfecto. Si hay algo que necesita con urgencia el equipo de Marcelino es el refuerzo de una gran victoria, un partido rotundo, una noche de esas que cargan las pilas de confianza, goles, ver a la afición disfrutar y celebrarlo por todo lo alto. Tal como se dieron las cosas tenía que haber sido en Old Trafford, pero allí con el Manchester de Mourinho la cosa se quedó a medias. Esta es una segunda oportunidad antes de que La Liga se vuelva a detener precisamente ahora que más interesante se pone.

El Barça viene de hacer un partidazo en Londres con el Tottenham pero en sus últimos partidos de La Liga mostró también sus dudas y debilidades. Las tienen. Como el Real Madrid, que no es igual de competitivo sin Cristiano y se deja puntos en partidos que antes era impensable. No es cuestión de afirmar que el título se abre para otros equipos porque todavía es pronto para sacar ese tipo de conclusiones, pero de momento ya empezamos a lamentar que al Valencia CF se le haya averiado la máquina precisamente ahora, en este último mes y pico. A estas alturas, con los puntos de la campaña anterior, el equipo de Marcelino sería líder. Sí, líder. Esta puede ser una de esas temporadas en las que hay que estar ahí por lo que pueda pasar. No ocurre todos los años y no es cuestión de dejar pasar la oportunidad así como así, sin plantear batalla de principio a fin.



Más opiniones de Julián Montoro.