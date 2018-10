Vamos a Estrasburgo

El Valencia CF ya ha dicho a quien se ha preocupado por averiguar que no fue una decisión acertada el asunto del DNI. Ahora, ya pueden continuar el linchamiento público, los titulares en las páginas de sucesos y, si no fuera porque más vale no dejarse caer por Estrasburgo por si acaso, podríamos ir también al Tribunal Europeo de Derechos Humanos a denunciar este flagrante episodio de discriminación. No digo que esté bien, pero me extraña que gente como el director general del Hércules CF tenga tan poco mundo para decir que esto es algo nunca visto. Yo, en cambio, he visto impedir la entrada a un campo a un aficionado por llevar una camiseta que no estaba bien vista. Eso tampoco me parece bien y, ya de paso, en el extenso comunicado del Hércules a sus aficionados en el que se anunciaba la venta de las entradas, 12 euros bus+entrada, se echa de menos algún tipo de advertencia o recomendación para que aquellos que no hayan adquirido la localidad por el canal adecuado se abstengan de viajar a València. Es lo que tendrían que haber hecho.



