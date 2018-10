Si Marcelino pide...

Creo que es verdad eso de que el Valencia CF no tiene un objetivo claro o un nombre muy definido para reforzar el equipo en enero, no porque lo diga Marcelino, que puede mentir o mejor dicho intentar confundir si no quiere que se sepa la verdad, sino porque en realidad hay un plan para el mercado de enero y la decisión se tomará en el momento y en función de las circunstancias que se den entonces. Es como lo de Groucho Marx, estos son mis principios, si no le gustan, tengo otros. Vamos que, ade aquí a que se abra el mercado, pueden pasar tantísimas cosas. Que haya lesiones, que determinado jugador definitivamente no arranque, que le equipo esté segundo en la clasificación o esté décimo.

Ahora mismo puede haber un plan consensuado y, como digo, de hecho lo hay, pero puede ocurrir que según las condiciones el entrenador se descuelgue con alguna petición inesperada. Porque los entrenadores, con toda la lógica del mundo, piden, y en todos los clubes hay momentos en que se producen discrepancias. Para entonces también influirá lo fuerte que esté Marcelino y eso solo lo van a marcar las sensaciones que vaya transmitiendo su equipo y los resultados. Está claro que de aquí hasta entonces hay que mejorar, lo uno y lo otro.



Más opiniones de Julián Montoro.