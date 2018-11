Si no hay unión, se acabó

Si no hay unión, se acabó

Este es el peor momento desde que Mateu Alemany y Marcelino llegaron al Valencia CF, aunque ninguno de los dos es nuevo en estas situaciones que se dan en el fútbol. Más novato es el presidente, pero ya viene también endurecido de la crisis anterior. Es para los tres una situación evidentemente inesperada que hace más complicado el análisis, de hecho hemos visto que nadie en el club tiene una explicación clara a lo que está ocurriendo con el equipo. Primero fue que los fichajes llegaron tarde, después exceso de confianza, falta de acierto y ahora es la suma de muchas cosas, lo que acaba pasando siempre que los resultados no llegan. Todo lo que ocurra de ahora en adelante estará condicionado por la necesidad urgente de ganar y por un par de cosas que no debemos olvidar. Primero, atrapado o no por esta decisión, el Valencia CF va a resistir hasta el final después de haber renovado a Marcelino hace poco más de tres meses hasta 2020, lo hizo cuando todo era bonito y ahora que se ha torcido es cuando hay que ser consecuentes y responsables con el espíritu de aquella decisión. Y segundo, unión. Sin ese compromiso global, equipo, afición, entrenador, club, salir adelante va a ser mucho más duro.



Más opiniones de Julián Montoro.