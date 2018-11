Así funcionan los delanteros de Marcelino

No deja de ser una buena noticia que Batshuayi marque goles con Bélgica aunque lo que desea el aficionado es que los haga con el Valencia CF. Él y Rodrigo y Gameiro y Mina y Guedes y en definitiva todos esos jugadores a los que Marcelino tiene pendiente sacar lo mejor de sí esta temporada. Cosa que como él mismo reconoce sin problemas, obvio por los resultados, hasta ahora no ha hecho. Casualidad o no, los delanteros que mejor han funcionado la pasada temporada y lo que llevamos de esta son los que ya estaban cuando el entrenador llegó, ni acertó con Vietto ni de momento le están respondiendo a plena satisfacción Gameiro y Batshuayi. No voy a ser ventajista nombrando siquiera al que se fue, pero Marcelino tiene que conseguir que los dos delanteros que ha fichado funcionen, aporten goles y estén comprometidos al cien por cien, porque son dos apuestas clave en este proyecto, y ha de hacerlo además con inteligencia, sin hipotecarse, sin generar malos rollos y atendiendo a los méritos de cada uno, que es la segunda parte, porque también ellos han de dar más de lo que por ahora les hemos visto. Solo pensar que el Valencia CF tenga que plantearse en el mercado de enero prescindir por ejemplo de Michy Batshuayi para fichar otro delantero, que ya veremos si acaba dando resultado o no, parece ahora mismo poco menos que ciencia ficción, por mucho que ahora mismo el club está obligado a contemplar esa posibilidad y de hecho lo hace por si acaso esto no mejora.



Al final, de lo que se trata es de que el equipo reaccione y lo haga de verdad. El equipo ha mejorado y el triunfo en Getafe es de esos que pueden cambiar cosas, pero todavía se ve todo muy cogido con pinzas. Una victoria más a la vuelta de este puente que disfruta parte de la plantilla parece innegociable para volver al buen camino. ¿Se puede pensar a medio plazo en los puestos de Champions? Ahora son nueve puntos aunque todavía está por entrar entre los cuatro primeros el Real Madrid, que sin duda acabará estando ahí. Después de lo que vimos hacer a Paco López con el Levante UD en la recta final de la pasada campaña –y todavía no han resuelto lo de su contrato– y al propio Marcelino con el Valencia, imnposible desde luego no hay nada.



