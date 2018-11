Esto es la Champions

Entre la faena de Mestalla allá por septiembre y el sorprendente desenlace de su partido con el Manchester, buena se la ha liado la Juventus al Valencia para ser su primer encuentro europeo en cien años de historia. Hoy, otra vez, ellos son favoritos y existe un discurso bastante generalizado según el cual lo normal es que los italianos solventen este partido con una nueva victoria y con ello su pase a octavos con el primer puesto casi asegurado. Vale, aunque lo normal era también que el Valencia CF hubiera ganado en Suiza y que la Juve no hubiera perdido jamás tal como sucedieron las cosas en ese partido con el Manchester. Desde luego, otro gallo cantaría, pero esto es lo que hay. Y lo que hay es un partido complicadísimo pero súper atractivo, en el que el equipo de Marcelino no es en efecto favorito aunque esa es hasta buena noticia, porque el Valencia ha vuelto a ganar partidos a partir de no creerse más rico ni más guapo que equipos como el Getafe o el Rayo.

Esto es en definitiva la Champions, esa competición que tanto habíamos perseguido y en la que un solo error te puede echar fuera si el sorteo te salió torcido. En la semana grande de la Cultura del Esfuerzo, arranca esta noche un Maratón particular entre el Allianz de Turín y la Cueva del Bernabéu, dos partidos para darlo todo y demostrar que el Valencia CF tiene un sitio entre los grandes a pesar de todavía no sabemos a qué ha estado jugando estos meses. Hoy no hay nada perdido, mañana quizá sí. O no.

