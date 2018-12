No podías decir que no

Pregunta a Marcelino: ¿Algunos jugadores han entendido que el partido de hoy era un marrón en lugar de una oportunidad? La respuesta: "Puede ser, no puedo decir que no" Muchos años lleva el entrenador del Valencia CF dando ruedas de prensa para pensar que algo así pueda ser un calentón o simple descuido, más bien parece un golpe sobre la mesa y un aviso muy serio o definitivo para el jugador o jugadores en los que estaba pensando en ese momento, que no serán muy diferentes a los que ustedes o yo podríamos nombrar. Yo no lo haré, no es este el sitio más indicado para especular en una cuestión tan delicada y que seguramente va a marcar lo que va a ser de este equipo a partir de este sábado, sea cual sea el resultado frente al Sevilla.

Marcelino no cambiará el 4-4-2, pero en su mano sí está en un porcentaje altísimo cambiar la dinámica del equipo y eso es en definitiva lo que todos están esperando de él, desde Peter Lim hasta el último aficionado, incluídos los 23.272 que asistieron en Mestalla a un partido de dieciseisavos de la Copa, en una eliminatoria que venía ya prácticamente resuelta frente al CD Ebro de Segunda B. Darle la vuelta a esto no es una opción, están obligados a hacerlo por muchos miles de razones, por no decir millones.