Delanteros bajo presión

Entiendo que Rodrigo habla con el entrenador y sabe perfectamente qué es lo que pasa más allá de que todo no lo puede contar cuando le ponen un micrófono delante. No me gusta escuchar a los jugadores decir eso de que estamos a muerte con el entrenador porque, casualidad o no, es una expresión que siempre sale en situaciones límite que suelen acabar como sabemos. En realidad, tampoco sé para qué lo preguntamos si no por el morbo de que alguna vez el futbolista diga lo contrario, cosa que nunca ocurre. Ya que están todos a muerte con todos, llega el día para demostrarlo de verdad y sacar adelante un partido en el que está la temporada en juego.

Son muchas las cuestiones que están influyendo en el bajo rendimiento del equipo y algunas tienen que ver con las decisiones que se han tomado en la delantera, en el tiempo de mercado y también después, aunque nada de eso se va a solucionar para el sábado. Con que solucionen los problemas de Rodrigo y Guedes ya tendríamos parte del camino hecho, con ellos siempre estará más cerca la victoria ante el Sevilla, pero solo si están al cien por cien.

