Marcelino, claro que eres el responsable

Todas las críticas que se ahorró el presidente del Valencia CF en la junta de accionistas le cayeron en tromba en Mestalla, donde escuchó la bronca de la afición no ya por el partido sino por la decepcionante temporada que están regalando a sus aficionados por el Centenario. Tenía unos metros más atrás y un poco más arriba a Peter Lim, que tampoco podrá disfrutar esta vez de su visita a València. Aunque tiene pinta que no viene de visita. La grada, tantas veces acusada de quemar entrenadores, no apuntaba tanto a Marcelino como al palco, aunque el propio entrenador dejaba claro tras el partido lo que todos sabemos: «Soy el máximo responsable, pero no el único culpable». Evidentemente es el máximo responsable, porque el equipo que tiene es el que ha querido tener en un porcentaje altísimo y lo tiene a muchos puntos de sus rivales directos, los jugadores no están bien y él es quien los entrena. No sé si cuando habla de otros culpables se refiere a Murthy, Mateu y el propio Lim, creo que no porque apunta más abajo, pero si el proyecto fracasa realmente lo serán para una parte muy importante de la afición. La que ahora mismo empieza a temerse que, cuando lo tenían todo de cara una vez más para afianzar el proyecto del Valencia, y no era fácil, volvieron a equivocarse como en aquel verano de 2015 que parecía quedar ya tan lejos.



¿Y qué hacemos?

A estas alturas, sin embargo, la única decisión trascendente que podrían tomar ellos es la de destituir a Marcelino, cosa que como muchos aficionados no tengo muy claro si sería la mejor. Así que es el entrenador el que va a tener que dejarse de apuntar hacia arriba o hacia abajo y empezar a ganar partidos. El Valencia CF acabará la jornada a ocho puntos de la Liga de Campeones si no ocurre nada extraño aunque, siendo realistas, la auténtica diferencia son diez, los que lleva de ventaja el Sevilla. Por eso, todos habíamos coincidido en que este partido era vital, era una auténtica final que había que ganar, y que de milagro no se perdió. No porque el rival demostrara ser mucho mejor, sino porque el equipo de Marcelino sigue sin dar la talla que requiere entrar en ese selecto grupo de los cuatro. Aunque las finales se ganan o se pierden, y en este caso el empate es más que otra cosa una derrota. Esa es por tanto la diferencia y la remontada que necesita este equipo para cumplir el objetivo de continuar una temporada más en la Champions. A día de hoy se ve complicado, veremos mañana.



