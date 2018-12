Se equivoca Marcelino con lo de la reunión o no reunión con Peter Lim aunque todavía no sabría cómo inperpretar lo uno y lo otro, el lapsus del entrenador y el asunto de que el máximo accionista no haya tenido a bien escuchar lo que piensa Marcelino de la situación. Y la situación es, como sabemos, 18 puntos de 45 y 12 goles en 15 partidos de LaLiga, más lo de la Champions. Las dinámicas, en especial las negativas, son muy complicadas de cambiar en el fútbol, aunque a veces pasa y este Valencia CF está todavía a tiempo de muchas cosas, otras lamentablemente no como el partido de esta noche, que ya no sirve para alcanzar los octavos de final.

Pese a ello, en lo que no ha de tener más lapsus Marcelino es en las soluciones que adopte para cambiar los resultados empezando por este partido y el de Eibar, porque el margen es escaso. Nadie le quiere echar y si eso llega a pasar será una gran decepción, todos queremos que gane y empiece a remontar cuanto antes mejo, pero absolutamente todo está en sus manos, en su gestión de la plantilla y los partidos. Y en el mercado, aunque eso ahora mismo queda aún lejos.

